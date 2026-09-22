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Técnico da Bósnia, Sergej Barbarez culpa o Newcastle United por agravar a lesão no tendão da coxa de Amar Dedic
Dedic é afastado após aposta com lesão dar errado
O Newcastle United está enfrentando críticas externas pela forma como lidou com Dedic depois que o defensor foi cortado dos compromissos internacionais com uma grave lesão no tendão da coxa. O jogador da Bósnia e Herzegovina havia tido um início promissor no St James' Park, mas seu progresso foi interrompido por um problema físico recorrente que apareceu pela primeira vez durante um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Millwall no início deste mês.
Apesar do otimismo inicial do departamento médico do Newcastle, a decisão de escalar o defensor em uma partida seguinte da Premier League contra o Leeds United parece ter saído pela culatra de forma espetacular para clube e seleção. O defensor permaneceu em campo por 58 minutos na derrota para o Leeds antes de ser substituído à força, um momento que, na visão de Barbarez, custou ao jogador sua vaga na seleção nacional nesta atual Data Fifa.
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Técnico da seleção revela cronograma de recuperação
Falando em uma entrevista coletiva em Sarajevo, Barbarez foi direto em sua avaliação sobre como a situação foi administrada pelo clube de Tyneside. Barbarez sugeriu que a lesão poderia ter sido totalmente evitada se o jogador tivesse recebido tempo adequado para se recuperar da pancada inicial. O técnico da seleção detalhou a natureza técnica do problema, observando que o dano sofrido durante o confronto do Newcastle United com o Leeds United foi muito mais grave do que a distensão original sofrida contra o Millwall poucos dias antes, em uma clara frustração pelo fato de um jogador importante ficar fora dos jogos contra Polônia, Romênia e Suécia.
"Gostaria de dizer algumas coisas técnicas sobre a extensão da lesão de Amar Dedic. Ele voltou a se lesionar contra o Leeds, a extensão da lesão é maior do que antes. Se ele tivesse descansado naquele jogo, certamente estaria conosco agora, mas essas coisas acontecem. Ele ficará ausente por três ou quatro semanas. Não estará pronto para esses quatro jogos", declarou.
Mudança na lista após ausências de longo prazo
Dedic não é o único desfalque importante com o qual Barbarez precisa lidar durante esta pausa internacional. O técnico da Bósnia confirmou um golpe devastador para Kenan Busuladzic, cujo quadro de lesão é muito mais grave do que se esperava inicialmente. O jovem meio-campista enfrentará um caminho de recuperação de quase um ano após sofrer uma grave lesão no joelho, que o tirou de ação por tempo indeterminado. Barbarez compartilhou a notícia sombria com a imprensa, afirmando: "Também estamos sem Kenan Busuladzic. Ele não estará no jogo por nove meses porque rompeu os ligamentos cruzados".
Em resposta a essas preocupações físicas, Barbarez optou por renovar seu elenco com quatro novos acréscimos para garantir que a equipe siga competitiva durante a janela condensada da Liga das Nações. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic e Luka Duric foram todos chamados para o grupo principal. A inclusão de Duric é particularmente digna de nota, dado seu progresso recente na segunda divisão alemã e sua adaptação à vida em Paderborn. Barbarez observou: "Distribuímos vários convites, convidamos Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic e LukaDuric, do Paderborn. Ele deu um passo à frente na carreira, joga na Bundesliga. Embora o início da temporada não tenha sido a coisa mais importante, queremos vê-lo em ação para que possa fazer parte da nossa equipe".
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Jovem da Juventus, Alajbegovic dá impulso em termos físicos
Embora as notícias sobre Dedic e Busuladzic tenham sido em grande parte negativas, houve uma atualização mais positiva em relação ao talento da Juventus, Kerim Alajbegovic. O jovem prospecto gerou temores de mais uma crise de lesões quando foi substituído no intervalo durante um confronto recente entre Juventus e Atalanta. No entanto, após conversas com a equipe médica em Turim e com o próprio jogador, Barbarez conseguiu acalmar as preocupações sobre a disponibilidade do meio-campista para a próxima Data Fifa.
"Falamos com Alajbegovic ontem à noite. Ele está levemente lesionado, sentiu dores no quadril. Os médicos da Juventus o examinaram ontem à noite e ele está a caminho de Sarajevo. Ele pode descansar por um ou dois dias, mas não deve ser nada de especial", confirmou o técnico.
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