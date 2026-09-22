O Newcastle United está enfrentando críticas externas pela forma como lidou com Dedic depois que o defensor foi cortado dos compromissos internacionais com uma grave lesão no tendão da coxa. O jogador da Bósnia e Herzegovina havia tido um início promissor no St James' Park, mas seu progresso foi interrompido por um problema físico recorrente que apareceu pela primeira vez durante um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Millwall no início deste mês.

Apesar do otimismo inicial do departamento médico do Newcastle, a decisão de escalar o defensor em uma partida seguinte da Premier League contra o Leeds United parece ter saído pela culatra de forma espetacular para clube e seleção. O defensor permaneceu em campo por 58 minutos na derrota para o Leeds antes de ser substituído à força, um momento que, na visão de Barbarez, custou ao jogador sua vaga na seleção nacional nesta atual Data Fifa.