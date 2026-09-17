Klopp fez uma defesa enfática de Wirtz e pediu o fim do intenso escrutínio em torno do meio-campista criativo. Wirtz, que concluiu uma transferência bombástica para Anfield em 2025, enfrentou uma onda de críticas de comentaristas após algumas atuações inconsistentes na Premier League. No entanto, Klopp está convicto de que o barulho externo não reflete o verdadeiro valor do jogador para a seleção. O ex-técnico do Liverpool integrou Wirtz a um enorme elenco com 44 jogadores.

Ao falar com a imprensa, Klopp tratou de descartar rapidamente a narrativa de que Wirtz está com dificuldades. O treinador enfatizou a necessidade de um ambiente de apoio em que o jogador possa prosperar sem a exigência constante de momentos de brilho. "A comunicação tem sido muito agradável. Mantemos contato de vez em quando. Precisamos nos afastar da ideia de que queremos ver momentos especiais dele. Ele está lá para nos ajudar como equipe. Temos que garantir que 'Flo' se sinta confortável conosco", afirmou Klopp.