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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Donny Afroni
Traduzido por

Técnico da Alemanha, Jurgen Klopp defende com veemência o astro em má fase do Liverpool Florian Wirtz em meio a intensas críticas de comentaristas

F. Wirtz
Liverpool
J. Klopp
Premier League
Alemanha
Liga das Nações A

Jürgen Klopp saiu em defesa do armador do Liverpool, Florian Wirtz, e rebateu os "especialistas" que criticaram as atuações recentes do jogador de 23 anos. O técnico da Alemanha insiste que o foco deve permanecer na contribuição de Wirtz para a equipe, e não apenas nas estatísticas individuais.

  • Klopp rebate "especialistas" em meio a debate sobre Wirtz

    Klopp fez uma defesa enfática de Wirtz e pediu o fim do intenso escrutínio em torno do meio-campista criativo. Wirtz, que concluiu uma transferência bombástica para Anfield em 2025, enfrentou uma onda de críticas de comentaristas após algumas atuações inconsistentes na Premier League. No entanto, Klopp está convicto de que o barulho externo não reflete o verdadeiro valor do jogador para a seleção. O ex-técnico do Liverpool integrou Wirtz a um enorme elenco com 44 jogadores.

    Ao falar com a imprensa, Klopp tratou de descartar rapidamente a narrativa de que Wirtz está com dificuldades. O treinador enfatizou a necessidade de um ambiente de apoio em que o jogador possa prosperar sem a exigência constante de momentos de brilho. "A comunicação tem sido muito agradável. Mantemos contato de vez em quando. Precisamos nos afastar da ideia de que queremos ver momentos especiais dele. Ele está lá para nos ajudar como equipe. Temos que garantir que 'Flo' se sinta confortável conosco", afirmou Klopp.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Técnico da seleção critica negatividade de comentarista

    As críticas a Wirtz atingiram o auge após o recente empate do Liverpool com o Fulham, quando comentaristas questionaram o impacto do alemão em Merseyside. Klopp, no entanto, acredita que as estatísticas muitas vezes são usadas de forma injusta para abalar a confiança de um jogador. Ele argumentou que o desempenho vencedor da equipe é a métrica definitiva, independentemente de um indivíduo específico aparecer na súmula ou dar um passe decisivo.

    Klopp manteve sua posição de que o sucesso coletivo da Alemanha está acima do elogio individual. Ele alfinetou diretamente o ciclo midiático que segue cada partida, ao dizer: "Vencemos por 1 a 0 ou 2 a 0, e então todos os especialistas do mundo se sentam ali e discutem por que ainda assim não deu certo para ele. Há tantos motivos quanto para dizer: 'Ele está tendo um desempenho perfeitamente bom.' Agora vamos dar os próximos passos juntos", disse Klopp.

  • Gerindo a transição do Liverpool

    A adaptação de Wirtz à Premier League tem sido um dos principais assuntos do futebol europeu, especialmente por causa da significativa taxa de transferência envolvida em sua mudança do Bayer Leverkusen. Embora sua primeira temporada em Anfield o tenha visto registrar respeitáveis sete gols e dez assistências em 49 partidas, as expectativas seguem altíssimas. Ao proteger Wirtz no nível internacional, Klopp espera oferecer um refúgio onde o meio-campista possa reencontrar sua forma mais fluida sem medo de uma reação negativa imediata.

    "Você tem que ficar satisfeito com um jogo em que 'Flo' Wirtz deu tudo de si, mas não teve gol nem assistência. Simplesmente precisamos dar ao garoto a sensação de: 'Isso foi mais do que bom o bastante hoje. Você nos ajudou como equipe'", explicou Klopp.

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    O pedigree internacional de Wirtz

    Apesar do barulho atual, as estatísticas de Wirtz pela seleção nacional seguem impressionantes para um jogador da sua idade. Desde que fez sua estreia em 2021, ele conseguiu marcar 11 gols e dar 14 assistências em 45 partidas pela Alemanha. A decisão do treinador de incluir Wirtz em sua ampla lista de 44 jogadores, que conta com uma mistura de veteranos e 16 potenciais estreantes, destaca o papel central do jogador na nova configuração.

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