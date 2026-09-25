Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico da Alemanha, Jurgen Klopp convoca a estrela do Liverpool Florian Wirtz e Jonathan Burkardt, do Eintracht Frankfurt, para substituir os lesionados Jamal Musiala e Kai Havertz
Contratempos por lesão para astros de Bayern e Arsenal
A seleção da Alemanha enfrenta um problema de convocação depois que dois de seus talentos criativos mais influentes foram afastados durante a pausa internacional. Musiala e Havertz deixaram a concentração mais cedo após problemas físicos sofridos durante a recente viagem a Amsterdã. Musiala foi inicialmente escalado no time titular para o empate por 1 a 1 contra a Holanda, mas foi forçado a sair apenas minutos antes do pontapé inicial após sentir um desconforto. Avaliações médicas posteriores confirmaram que Musiala sofreu uma ruptura de fibra muscular na coxa direita.
Enquanto isso, Havertz conseguiu começar a partida na Johan Cruyff Arena, mas sua noite foi interrompida bem antes do intervalo. O versátil atacante do Arsenal foi visto segurando a perna e acabou substituído aos 30 minutos. A Federação Alemã de Futebol esclareceu depois que Havertz está lidando com uma distensão muscular, o que torna impossível sua participação na próxima rodada de jogos.
- Getty Images Sport
Klopp promove Wirtz e Burkardt
Inclua aqui quaisquer citações 🗣️ que sejam relevantes para a história.
Se esta não for uma história centrada em citações, ou se não houver nada relevante que alguém tenha dito sobre o tema que possa ser incluído, use este slide para acrescentar mais contexto ou discutir o 'panorama geral' da história.
Escreva seu próprio subtítulo, por meio da caixa 'Headline' do slide acima, que seja relevante para o conteúdo do slide, inclua palavras-chave e resuma adequadamente o que foi escrito.
Por fim, adicione uma imagem 🖼️ que seja relevante para o slide, por meio da caixa 'Post image/media' abaixo. Ela não deve ser a mesma usada na imagem principal.
Depois de ler as instruções acima, apague todo o texto e adicione seu próprio conteúdo.
Cronograma para a recuperação de Musiala é revelado
Embora o foco imediato esteja na seleção, os torcedores do Bayern de Munique estarão apreensivos com a condição física de seu jovem talismã. Relatos que surgem da Sky Germany sugerem que a lesão de Musiala não é leve. A expectativa é que o meia fique fora por três a quatro semanas, o que faria com que ele perdesse compromissos cruciais da Bundesliga e da Champions League pelo gigante da Baviera.
A perda de Musiala é um duro golpe para o Bayern, especialmente diante de sua forma brilhante no início da campanha. O jogador de 21 anos se tornou o coração do ataque da equipe, e sua ausência exigirá que Vincent Kompany reorganize suas opções para os próximos jogos contra Augsburg e Viking.
- Getty Images Sport
Olhando para o confronto com a Grécia
Apesar da desorganização causada pelas notícias sobre lesões, a seleção da Alemanha segue focada em conquistar sua primeira vitória sob o comando de Klopp. O empate em Amsterdã mostrou lampejos do estilo de alta intensidade associado ao ex-técnico do Liverpool, mas a falta de um gol da vitória deixou uma sensação de missão inacabada. A próxima partida contra a Grécia, em Augsburg, oferece uma plataforma ideal para os novatos mostrarem que merecem um lugar permanente no time titular. Com uma agenda cheia de jogos da Liga das Nações no horizonte, incluindo uma viagem a Thessaloniki, a capacidade dos substitutos de causar impacto imediato será vital.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.