Técnico da Alemanha, Jurgen Klopp convoca a estrela do Liverpool Florian Wirtz e Jonathan Burkardt, do Eintracht Frankfurt, para substituir os lesionados Jamal Musiala e Kai Havertz

A seleção da Alemanha enfrenta um problema de convocação depois que dois de seus talentos criativos mais influentes foram afastados durante a pausa internacional. Musiala e Havertz deixaram a concentração mais cedo após problemas físicos sofridos durante a recente viagem a Amsterdã. Musiala foi inicialmente escalado no time titular para o empate por 1 a 1 contra a Holanda, mas foi forçado a sair apenas minutos antes do pontapé inicial após sentir um desconforto. Avaliações médicas posteriores confirmaram que Musiala sofreu uma ruptura de fibra muscular na coxa direita.

Enquanto isso, Havertz conseguiu começar a partida na Johan Cruyff Arena, mas sua noite foi interrompida bem antes do intervalo. O versátil atacante do Arsenal foi visto segurando a perna e acabou substituído aos 30 minutos. A Federação Alemã de Futebol esclareceu depois que Havertz está lidando com uma distensão muscular, o que torna impossível sua participação na próxima rodada de jogos.