Técnico da África do Sul critica suspensão de jogador após expulsão e compara com lance de Messi: “Não concordo”

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, criticou a decisão da Fifa de suspender o meia-atacante Themba Zwane por três partidas após a expulsão na derrota por 2 a 0 para o México, na estreia da Copa do Mundo.

O treinador classificou a punição como excessiva e comparou o lance que resultou no cartão vermelho ao episódio envolvendo Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia.

Zwane foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo depois de atingir o rosto de Roberto Alvarado em uma disputa de bola. Além do cartão vermelho aplicado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, o jogador recebeu suspensão de três jogos, o que o deixaria fora de toda a fase de grupos e também de um eventual confronto da segunda fase.