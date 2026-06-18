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Pedro Augusto Dias

Técnico da África do Sul critica suspensão de jogador após expulsão e compara com lance de Messi: “Não concordo”

África do Sul
Tchéquia x África do Sul
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Copa do Mundo
H. Broos
L. Messi

Hugo Broos considera exagerada a punição de três jogos aplicada a Themba Zwane e afirma que federação sul-africana vai recorrer da decisão da Fifa

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, criticou a decisão da Fifa de suspender o meia-atacante Themba Zwane por três partidas após a expulsão na derrota por 2 a 0 para o México, na estreia da Copa do Mundo.

O treinador classificou a punição como excessiva e comparou o lance que resultou no cartão vermelho ao episódio envolvendo Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia.

Zwane foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo depois de atingir o rosto de Roberto Alvarado em uma disputa de bola. Além do cartão vermelho aplicado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, o jogador recebeu suspensão de três jogos, o que o deixaria fora de toda a fase de grupos e também de um eventual confronto da segunda fase.

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    Federação Sul-Africana recorrerá da decisão

    Inconformado, Broos afirmou que a Federação Sul-Africana recorrerá da decisão.

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    "O cartão vermelho é pesado demais. Não acho que era para tanto. Quando vejo o que houve ontem (terça) com Messi, não concordo. Não teve nem VAR com o Messi", reclamou o treinador.

    O técnico se referiu ao lance da partida entre Argentina e Argélia, quando jogadores argelinos pediram a expulsão de Messi por uma entrada sobre o zagueiro Mandi. O árbitro não aplicou cartão ao camisa 10 argentino e nem foi chamado pelo VAR.

    Broos voltou a defender Zwane e argumentou que a jogada não justificava uma punição tão severa.

    "O jogador do México bloqueia meu jogador. Não está pensando na bola, só está segurando Temba. E Temba tenta passar por ele, coloca o braço por cima do seu ombro, não fez isso (movimento de cotovelada). Três jogos de suspensão? Desculpe, mas é muito pesado."

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  • Comparações com Messi

    Apesar da comparação com Messi, o treinador ressaltou que não defendia a expulsão do craque argentino.

    "Não queria que o Messi tivesse levado o vermelho, porque ele tem que estar no campo, pelo ótimo jogador que é. Mas qual a diferença? Um pouco frustrante pelos três jogos de Temba", concluiu.

    Após a derrota na estreia, a África do Sul volta a campo nesta quinta-feira (18) contra a República Tcheca. Broos considera a partida decisiva para manter viva a chance de classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

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