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“Tecnicamente melhor do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi” – Neymar recebe apoio para a Copa do Mundo da lenda brasileira Cafu
Neymar já passou há muito do seu auge
Neymar já foi considerado o herdeiro do trono de Messi e Ronaldo, mas o Ballon d'Or sempre lhe escapou e, após ver sua carreira interrompida por inúmeras lesões, o jogador de 34 anos agora luta para reencontrar sua melhor forma no Santos. Ele é um ícone do futebol brasileiro desde sua primeira passagem pelo Santos, mas sua maturidade e foco fora de campo têm sido frequentemente questionados. Com a Copa do Mundo se aproximando, a pressão continua sobre Neymar para garantir sua vaga na seleção de Carlo Ancelotti, enquanto o Brasil busca seu primeiro título mundial desde 2002.
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Superioridade técnica em relação aos maiores de todos os tempos
Apesar de Neymar ter enfrentado uma série de problemas físicos nas últimas temporadas, o ex-zagueiro do AC Milan, Cafu, insiste que o potencial do ex-jogador do Barcelona sempre foi superior ao de Messi e Ronaldo.
“Para mim, Neymar era tecnicamente ainda melhor do que [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi”, disse a lenda brasileira ao The Times. “Ele teve uma carreira brilhante.”
Quando questionado sobre as perspectivas de Neymar na Copa do Mundo, Cafu acrescentou: “Qualquer time que tenha um jogador decisivo como Neymar precisa desse jogador. Se Neymar estiver em boa forma — fisicamente, taticamente e tecnicamente —, é óbvio que ele é um jogador que decide jogos. Mas só Ancelotti pode decidir e só Neymar pode saber se está pronto.”
Ancelotti e a transição da seleção brasileira
A Seleção entra em uma nova era sob o comando de Ancelotti, o primeiro estrangeiro a assumir sozinho o comando da seleção nacional. Embora alguns tradicionalistas tenham questionado a nomeação, Cafu acredita que o italiano é a escolha perfeita para pôr fim à longa espera do Brasil pela sexta estrela.
“Estou tranquilo com isso”, explicou Cafu. “Ancelotti é o técnico italiano mais brasileiro que já existiu, porque trabalhou com tantos jogadores brasileiros. O Brasil se modernizou. A maioria dos melhores jogadores brasileiros está jogando na Europa e Ancelotti é europeu, mas isso não significa que o futebol brasileiro seja futebol europeu. A essência brasileira sempre estará presente.” O próprio Ancelotti tem como meta um equilíbrio para a equipe, afirmando que quer “uma defesa italiana e um ataque brasileiro”, uma estratégia que Cafu acredita que “pode funcionar bem”.
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Lidando com a pressão da Copa do Mundo
A pressão é uma constante para a seleção brasileira, especialmente agora que o time busca evitar ficar seis torneios consecutivos sem uma vitória. Cafu relembrou como sua lendária equipe lidou com o peso das expectativas. Surpreendentemente, isso envolveu uma partida improvisada de golfe no corredor de um hotel na véspera da vitória na final contra a Alemanha.
“Jogamos golfe”, brincou Cafu. “Estávamos no hotel antes da final de 2002 e todos estavam sentados conversando. Ronaldinho tinha uma bola e um taco no quarto, que uma equipe lhe dera de presente. Ele pegou um copo de plástico, colocou no corredor e começou a tentar acertar a bola dentro do copo. Sou péssimo no golfe, mas todo mundo estava jogando — eu, Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson — ficamos naquele corredor por talvez uma hora e meia. Era a noite antes da final da Copa do Mundo e estávamos jogando golfe para nos divertir.”