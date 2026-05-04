“Tecnicamente melhor do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi” – Neymar recebe apoio para a Copa do Mundo da lenda brasileira Cafu

Apesar de Neymar ter enfrentado uma série de problemas físicos nas últimas temporadas, o ex-zagueiro do AC Milan, Cafu, insiste que o potencial do ex-jogador do Barcelona sempre foi superior ao de Messi e Ronaldo.

“Para mim, Neymar era tecnicamente ainda melhor do que [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi”, disse a lenda brasileira ao The Times. “Ele teve uma carreira brilhante.”

Quando questionado sobre as perspectivas de Neymar na Copa do Mundo, Cafu acrescentou: “Qualquer time que tenha um jogador decisivo como Neymar precisa desse jogador. Se Neymar estiver em boa forma — fisicamente, taticamente e tecnicamente —, é óbvio que ele é um jogador que decide jogos. Mas só Ancelotti pode decidir e só Neymar pode saber se está pronto.”