AFP
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'Tchau, mestre' - Frank Rijkaard envia mensagem emocionante em apoio a Xavi Hernández como novo técnico da Holanda
Uma mensagem surpresa de Rijkaard
Xavi Hernandez recebeu outra surpresa emocionante durante sua apresentação como técnico da Holanda quando o ex-técnico do Barcelona Frank Rijkaard apareceu em uma mensagem de vídeo especial. Rijkaard, que teve um sucesso incrível ao lado do meio-campista no Camp Nou, foi rápido em expressar seu total apoio à nomeação de seu ex-jogador. O ícone holandês enfatizou que nunca duvidou do potencial de Xavi para fazer uma transição tranquila para a elite do comando técnico.
- Cordon Press/Diario AS
Elogios do mestre holandês
Rijkaard elogiou o notável cérebro futebolístico do espanhol e seu status de classe mundial durante o período em que trabalharam juntos, tendo o comandado em 224 partidas.
"Olá, Xavi. Notícia fantástica e uma surpresa maravilhosa! Você é um grande jogador, um dos melhores do mundo, e eu sempre achei que você também poderia se tornar um grande treinador. Não duvido do seu talento e lhe desejo, do fundo do meu coração, tudo de melhor neste novo capítulo da sua carreira. Boa sorte. Ciao, maestro."
Restaurando a filosofia do Barcelona
Visivelmente emocionado com a homenagem, Xavi refletiu sobre a era de ouro que viveram juntos, destacando como Rijkaard conseguiu resgatar a identidade tradicional do clube e conquistou a Liga dos Campeões da Uefa de 2006 e dois títulos do Campeonato Espanhol.
"Muito obrigado. Frank Rijkaard é uma pessoa incrível como treinador. Ele também me deu muita confiança. Sabe, eu tive uma lesão durante um dos períodos dele no Barcelona, mas tenho lembranças muito carinhosas de Frank Rijkaard. Ganhamos muitos títulos com ele na equipe. Acho que ele trouxe nossa filosofia de volta ao Barcelona. Nos anos antes de ele chegar, perdemos um pouco essa filosofia, e ele trouxe essa confiança de volta para a equipe. Então tenho lembranças muito, muito boas de Frank, especialmente como pessoa. Como pessoa, ele tem um grande coração. Muito obrigado."
- AFP
De olho na era da Holanda
Além de sua perspicácia tática, Xavi reservou elogios especiais às qualidades pessoais excepcionais de Rijkaard e ao seu calor humano nos bastidores. Munido dessas lições duradouras de gestão de grupo e liderança de mentores como Rijkaard, Xavi agora se prepara para levar essa fórmula vencedora ao cenário internacional com a seleção da Holanda.
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