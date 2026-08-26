Visivelmente emocionado com a homenagem, Xavi refletiu sobre a era de ouro que viveram juntos, destacando como Rijkaard conseguiu resgatar a identidade tradicional do clube e conquistou a Liga dos Campeões da Uefa de 2006 e dois títulos do Campeonato Espanhol.

"Muito obrigado. Frank Rijkaard é uma pessoa incrível como treinador. Ele também me deu muita confiança. Sabe, eu tive uma lesão durante um dos períodos dele no Barcelona, mas tenho lembranças muito carinhosas de Frank Rijkaard. Ganhamos muitos títulos com ele na equipe. Acho que ele trouxe nossa filosofia de volta ao Barcelona. Nos anos antes de ele chegar, perdemos um pouco essa filosofia, e ele trouxe essa confiança de volta para a equipe. Então tenho lembranças muito, muito boas de Frank, especialmente como pessoa. Como pessoa, ele tem um grande coração. Muito obrigado."