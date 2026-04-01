Taxa de duelos ganhos de quase 100%! Um futuro jogador da seleção alemã precisa torcer por um milagre

“Tenho certeza de que vi hoje um novo jogador da seleção nacional”, disse Kramer, entusiasmado, no podcast Copa TS, de Tommi Schmitt. O comentarista da ZDF e daAmazon Prime referia-se ao jogo do campeonato do 1. FC Nürnberg, em fevereiro de 2025, contra o SSV Ulm, na temporada passada, em que Jander se destacou e o deixou completamente fascinado. Na vitória por 2 a 0 do Clubberer, Jander revelou sua classe especialmente em uma jogada: na entrada da área do Ulm, ele se livrou habilmente da marcação, cortou para dentro e mandou a bola para o fundo da rede com um chute espetacular que bateu na trave.

“No domingo, eu estava assistindo à conferência, mas no segundo tempo só assisti ao Nuremberg por causa dele, porque acho que ele é muito bom”, explicou Kramer. Jander reúne “justamente nessa idade” muitas qualidades que “não são mais encontradas em tantos jogadores”: “Ele ainda tem essa compreensão do jogo, sabe quando a bola deve ir para onde.”

Kramer, que disputou doze partidas pela seleção alemã, voltou a se comprometer: “Uma carreira no futebol envolve muitas coisas, inclusive um pouco de sorte nas transferências, mas Caspar Jander – jogador da seleção nacional”.

O que aconteceu desde então? O fato é que a previsão de Kramer ainda não se concretizou. Embora Jander já tenha jogado três vezes pela seleção alemã sub-21, ele continua esperando pela estreia na seleção principal. E isso provavelmente não vai mudar tão cedo.