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Caspar JanderIMAGO / DeFodi Images
Marko Brkic

Traduzido por

Taxa de duelos ganhos de quase 100%! Um futuro jogador da seleção alemã precisa torcer por um milagre

Championship
Especiais e Opinião
C. Jander
Southampton
Alemanha

Christoph Kramer via em Caspar Jander um futuro jogador da seleção nacional, mas, atualmente, o talentoso meio-campista está em um impasse no Southampton. Será que uma transferência para a Bundesliga seria sua saída?

Na última temporada, Caspar Jander chamou a atenção com atuações excepcionais vestindo a camisa do 1. FC Nuremberg. O jogador, hoje com 23 anos, marcou o jogo do time da Francônia no meio-campo central como quase nenhum outro. No ranking de inverno de 2024/25, a revista de futebol kicker o classificou como o melhor meio-campista defensivo da 2.ª Bundesliga. O campeão mundial de Rio, Christoph Kramer, chegou a atribuir a Jander o potencial de um dia jogar pela seleção alemã. Desde o verão passado, Jander joga pelo FC Southampton na Championship inglesa. O que restou da previsão de Kramer.

  •  “Tenho certeza de que vi hoje um novo jogador da seleção nacional”, disse Kramer, entusiasmado, no podcast Copa TS, de Tommi Schmitt. O comentarista da ZDF e daAmazon Prime referia-se ao jogo do campeonato do 1. FC Nürnberg, em fevereiro de 2025, contra o SSV Ulm, na temporada passada, em que Jander se destacou e o deixou completamente fascinado. Na vitória por 2 a 0 do Clubberer, Jander revelou sua classe especialmente em uma jogada: na entrada da área do Ulm, ele se livrou habilmente da marcação, cortou para dentro e mandou a bola para o fundo da rede com um chute espetacular que bateu na trave.

    “No domingo, eu estava assistindo à conferência, mas no segundo tempo só assisti ao Nuremberg por causa dele, porque acho que ele é muito bom”, explicou Kramer. Jander reúne “justamente nessa idade” muitas qualidades que “não são mais encontradas em tantos jogadores”: “Ele ainda tem essa compreensão do jogo, sabe quando a bola deve ir para onde.”

    Kramer, que disputou doze partidas pela seleção alemã, voltou a se comprometer: “Uma carreira no futebol envolve muitas coisas, inclusive um pouco de sorte nas transferências, mas Caspar Jander – jogador da seleção nacional”.

    O que aconteceu desde então? O fato é que a previsão de Kramer ainda não se concretizou. Embora Jander já tenha jogado três vezes pela seleção alemã sub-21, ele continua esperando pela estreia na seleção principal. E isso provavelmente não vai mudar tão cedo.

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  • Casper JanderGetty

    Com a transferência para o Southampton, Caspar Jander se torna a segunda transferência mais cara do Nuremberg

    No verão, Jander foi transferido para o Southampton por impressionantes 12 milhões de euros — tornando-se, assim, a segunda transferência mais cara da história do 1. FC Nürnberg, atrás apenas de Stefanos Tzimas (26,5 milhões de euros). Jander não demorou muito para se adaptar à grande cidade inglesa. Na equipe do técnico e compatriota Tonda Eckert, ele assume um papel central e é titular indiscutível.

    Como jogador versátil, o natural de Münster convence tanto no ataque quanto na defesa — no início de março, sua taxa de duelos ganhos chegou a quase 98 (!) por cento —, brilhando pela resistência à pressão, segurança com a bola e inteligência de jogo. Na maioria das vezes, Eckert o escala como meio-campista defensivo, mas ele também pode atuar como oitavo ou dez e comandar o jogo. Individualmente, tudo parece estar em ordem; os problemas só aparecem no nível da equipe.

    O Southampton, que havia sido rebaixado para a Championship como último colocado da Premier League e agora quer voltar imediatamente, teve um início de temporada péssimo: venceu apenas uma das dez primeiras partidas. Na reta final da temporada, os Saints mostram-se agora completamente transformados. A equipe está invicta há doze jogos, venceu nove deles e conquistou impressionantes 30 dos 36 pontos possíveis.

    Na tabela da Championship, o Southampton ocupa atualmente a sexta posição — ou seja, ainda na última vaga para os playoffs. No entanto, a diferença para o segundo colocado, o Middlesbrough, já é de oito pontos a sete rodadas do fim, e o Wrexham está à espreita na sétima posição, empatado em pontos com o Southampton. Na melhor das hipóteses, os Saints participarão dos playoffs de promoção e serão os grandes azarões.

    Nos últimos 21 anos, apenas o West Ham (2005) e o Blackpool (2010) conseguiram chegar à Premier League como sextos colocados da temporada. Portanto, seria necessário um pequeno milagre para que o Southampton, nominalmente a pior equipe, chegasse aos playoffs.

  • Caspar Janderimago

    Vários grandes clubes da Bundesliga estariam interessados em Caspar Jander

    Exatamente por esse motivo, segundo noticiou recentemente o jornal *Bild*, Jander não estaria satisfeito com sua situação no Southampton e já estaria pensando em se despedir do clube após menos de uma temporada. Além da falta de perspectivas de jogar na Premier League na próxima temporada, a situação pessoal também teria influência: Jander vive sozinho na Inglaterra, sem sua namorada Carlotta Schünemann.

    O técnico Eckert, porém, rejeitou imediatamente as notícias sobre uma suposta insatisfação: “Alguém me enviou o artigo assim que foi publicado, e fiquei muito surpreso. Posso afirmar com 200% de certeza que isso não partiu do Caspar”, explicou o técnico de 33 anos. Além disso, ele acrescentou: “Às vezes há momentos assim, o que eu acho que é totalmente normal — mas isso não vale só para o Caspar. Vale para mim também, quando se está longe da família. Pode haver momentos, especialmente no Natal, em que é natural querer passar a véspera de Natal com a família. Isso é totalmente normal.”

    Em Southampton, estão muito satisfeitos com Jander, “e ele está muito feliz por estar aqui. Acho que a evolução dele ao longo da temporada foi excelente.”

    Apesar disso, parece que as coisas começaram a andar. Segundo informações daSky, vários clubes já manifestaram interesse em Jander — seu contrato com o Southampton vai até 2028. Entre os possíveis interessados estariam os clubes da Bundesliga RB Leipzig e VfB Stuttgart, além do Ajax de Amsterdã. Para uma possível transferência, está sendo negociada uma quantia entre 20 e 25 milhões de euros — um valor bastante atraente para o Southampton. O 1. FC Nürnberg também não deve se opor a uma transferência, já que garantiu uma comissão de revenda de dez por cento.

    O caminho para um time de ponta europeu poderia, além disso, ser um passo decisivo para concretizar a previsão de Kramer de que Jander seja convocado para a seleção alemã. A título de comparação: só do Stuttgart, seis jogadores — Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel e Josha Vagnoman — foram incluídos na última lista da DFB antes da convocação para a Copa do Mundo.

  • Caspar Jander: Estatísticas na temporada 2025/26


    Jogos

    36

    Gols

    2

    Assistências

    1

    Minutos em campo

    2.657


Championship
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