Na última temporada, Caspar Jander chamou a atenção com atuações excepcionais vestindo a camisa do 1. FC Nuremberg. O jogador, hoje com 23 anos, marcou o jogo do time da Francônia no meio-campo central como quase nenhum outro. No ranking de inverno de 2024/25, a revista de futebol kicker o classificou como o melhor meio-campista defensivo da 2.ª Bundesliga. O campeão mundial de Rio, Christoph Kramer, chegou a atribuir a Jander o potencial de um dia jogar pela seleção alemã. Desde o verão passado, Jander joga pelo FC Southampton na Championship inglesa. O que restou da previsão de Kramer.
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Taxa de duelos ganhos de quase 100%! Um futuro jogador da seleção alemã precisa torcer por um milagre
“Tenho certeza de que vi hoje um novo jogador da seleção nacional”, disse Kramer, entusiasmado, no podcast Copa TS, de Tommi Schmitt. O comentarista da ZDF e daAmazon Prime referia-se ao jogo do campeonato do 1. FC Nürnberg, em fevereiro de 2025, contra o SSV Ulm, na temporada passada, em que Jander se destacou e o deixou completamente fascinado. Na vitória por 2 a 0 do Clubberer, Jander revelou sua classe especialmente em uma jogada: na entrada da área do Ulm, ele se livrou habilmente da marcação, cortou para dentro e mandou a bola para o fundo da rede com um chute espetacular que bateu na trave.
“No domingo, eu estava assistindo à conferência, mas no segundo tempo só assisti ao Nuremberg por causa dele, porque acho que ele é muito bom”, explicou Kramer. Jander reúne “justamente nessa idade” muitas qualidades que “não são mais encontradas em tantos jogadores”: “Ele ainda tem essa compreensão do jogo, sabe quando a bola deve ir para onde.”
Kramer, que disputou doze partidas pela seleção alemã, voltou a se comprometer: “Uma carreira no futebol envolve muitas coisas, inclusive um pouco de sorte nas transferências, mas Caspar Jander – jogador da seleção nacional”.
O que aconteceu desde então? O fato é que a previsão de Kramer ainda não se concretizou. Embora Jander já tenha jogado três vezes pela seleção alemã sub-21, ele continua esperando pela estreia na seleção principal. E isso provavelmente não vai mudar tão cedo.
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Com a transferência para o Southampton, Caspar Jander se torna a segunda transferência mais cara do Nuremberg
No verão, Jander foi transferido para o Southampton por impressionantes 12 milhões de euros — tornando-se, assim, a segunda transferência mais cara da história do 1. FC Nürnberg, atrás apenas de Stefanos Tzimas (26,5 milhões de euros). Jander não demorou muito para se adaptar à grande cidade inglesa. Na equipe do técnico e compatriota Tonda Eckert, ele assume um papel central e é titular indiscutível.
Como jogador versátil, o natural de Münster convence tanto no ataque quanto na defesa — no início de março, sua taxa de duelos ganhos chegou a quase 98 (!) por cento —, brilhando pela resistência à pressão, segurança com a bola e inteligência de jogo. Na maioria das vezes, Eckert o escala como meio-campista defensivo, mas ele também pode atuar como oitavo ou dez e comandar o jogo. Individualmente, tudo parece estar em ordem; os problemas só aparecem no nível da equipe.
O Southampton, que havia sido rebaixado para a Championship como último colocado da Premier League e agora quer voltar imediatamente, teve um início de temporada péssimo: venceu apenas uma das dez primeiras partidas. Na reta final da temporada, os Saints mostram-se agora completamente transformados. A equipe está invicta há doze jogos, venceu nove deles e conquistou impressionantes 30 dos 36 pontos possíveis.
Na tabela da Championship, o Southampton ocupa atualmente a sexta posição — ou seja, ainda na última vaga para os playoffs. No entanto, a diferença para o segundo colocado, o Middlesbrough, já é de oito pontos a sete rodadas do fim, e o Wrexham está à espreita na sétima posição, empatado em pontos com o Southampton. Na melhor das hipóteses, os Saints participarão dos playoffs de promoção e serão os grandes azarões.
Nos últimos 21 anos, apenas o West Ham (2005) e o Blackpool (2010) conseguiram chegar à Premier League como sextos colocados da temporada. Portanto, seria necessário um pequeno milagre para que o Southampton, nominalmente a pior equipe, chegasse aos playoffs.
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Vários grandes clubes da Bundesliga estariam interessados em Caspar Jander
Exatamente por esse motivo, segundo noticiou recentemente o jornal *Bild*, Jander não estaria satisfeito com sua situação no Southampton e já estaria pensando em se despedir do clube após menos de uma temporada. Além da falta de perspectivas de jogar na Premier League na próxima temporada, a situação pessoal também teria influência: Jander vive sozinho na Inglaterra, sem sua namorada Carlotta Schünemann.
O técnico Eckert, porém, rejeitou imediatamente as notícias sobre uma suposta insatisfação: “Alguém me enviou o artigo assim que foi publicado, e fiquei muito surpreso. Posso afirmar com 200% de certeza que isso não partiu do Caspar”, explicou o técnico de 33 anos. Além disso, ele acrescentou: “Às vezes há momentos assim, o que eu acho que é totalmente normal — mas isso não vale só para o Caspar. Vale para mim também, quando se está longe da família. Pode haver momentos, especialmente no Natal, em que é natural querer passar a véspera de Natal com a família. Isso é totalmente normal.”
Em Southampton, estão muito satisfeitos com Jander, “e ele está muito feliz por estar aqui. Acho que a evolução dele ao longo da temporada foi excelente.”
Apesar disso, parece que as coisas começaram a andar. Segundo informações daSky, vários clubes já manifestaram interesse em Jander — seu contrato com o Southampton vai até 2028. Entre os possíveis interessados estariam os clubes da Bundesliga RB Leipzig e VfB Stuttgart, além do Ajax de Amsterdã. Para uma possível transferência, está sendo negociada uma quantia entre 20 e 25 milhões de euros — um valor bastante atraente para o Southampton. O 1. FC Nürnberg também não deve se opor a uma transferência, já que garantiu uma comissão de revenda de dez por cento.
O caminho para um time de ponta europeu poderia, além disso, ser um passo decisivo para concretizar a previsão de Kramer de que Jander seja convocado para a seleção alemã. A título de comparação: só do Stuttgart, seis jogadores — Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel e Josha Vagnoman — foram incluídos na última lista da DFB antes da convocação para a Copa do Mundo.
Caspar Jander: Estatísticas na temporada 2025/26
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