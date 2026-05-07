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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

Tática inovadora contra Michael Olise? O goleiro do PSG, Matvey Safonov, recorre a uma medida incomum no confronto contra o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
M. Olise
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
M. Safonov

Na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, Michael Olise praticamente não apareceu em campo. Será que Luis Enrique planejou alguma estratégia especial contra o veloz ponta do FCB?

Depois que os franceses abriram o placar com um gol de Ousmane Dembélé logo aos 3 minutos de jogo, concentraram-se, diante da confortável vantagem de dois gols no placar agregado, principalmente no trabalho defensivo e, no ataque, se é que apareceram, apenas por meio de contra-ataques rápidos.

  • O que chamou a atenção foi o quanto a equipe de Enrique conseguiu neutralizar Olise, que vem apresentando um desempenho excepcional nesta temporada. Embora seu marcador, Nuno Mendes, tenha recebido um cartão amarelo logo no início após uma falta — e, na sequência, por ter tocado a bola com a mão, deveria ter sido expulso com cartão amarelo-vermelho —, ao longo dos 90 minutos Olise teve surpreendentemente poucas oportunidades contra o português.

    Talvez isso tenha ocorrido também porque o Paris tentou sobrecarregar deliberadamente o lado direito do ataque do Bayern, exatamente onde Olise atuava, para que o jogador de 24 anos não tivesse espaço para desenvolver seus dribles velozes e duelos individuais.

    O goleiro do PSG, Matvey Safonov, lançava a bola com notável frequência para a lateral esquerda ao dar saídas de gol. Embora a equipe de Enrique tenha perdido a posse de bola para o Bayern com isso, quase todos os jogadores se posicionaram no lado direito do campo, do ponto de vista do Bayern.


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    Safonov tem uma precisão de passes bem inferior à de Neuer

    Assim, sempre que Olise conseguia chegar à bola, o PSG conseguia marcá-lo com dois jogadores. Quase nunca a estrela do FCB conseguiu explorar sua velocidade para avançar até a linha de fundo ou cortar para dentro e finalizar com seu temido pé esquerdo.

    Após o apito final, Safonov apresentou uma taxa de passes certos de apenas 21% — apenas sete de seus 33 passes alcançaram um companheiro. Para efeito de comparação: seu homólogo Manuel Neuer, do outro lado, apresentou uma taxa de 70% de passes certos.

    Também no caso de Olise, os números falaram por si: ele não conseguiu dar continuidade às atuações em parte brilhantes das últimas semanas e meses contra o PSG. Assim, ele criou apenas duas chances de gol para sua equipe e, também em termos de chutes a gol (2), toques de bola na área adversária (8) e passes para o terço ofensivo (5), o jogador de 24 anos ficou muito aquém de seu potencial.

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