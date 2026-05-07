Tática inovadora contra Michael Olise? O goleiro do PSG, Matvey Safonov, exibe um comportamento bastante curioso no confronto contra o Bayern de Munique

O que chamou a atenção foi o quanto a equipe de Enrique conseguiu neutralizar Olise, que vem apresentando um desempenho excepcional nesta temporada. Embora seu marcador, Nuno Mendes, tenha recebido um cartão amarelo logo no início após uma falta — e, na sequência, por ter tocado a bola com a mão, deveria ter sido expulso com cartão amarelo-vermelho —, ao longo dos 90 minutos Olise teve surpreendentemente poucas oportunidades contra o português.

Talvez isso também se deva ao fato de o Paris ter tentado sobrecarregar deliberadamente o lado direito do ataque do Bayern, exatamente onde Olise atuava, para que o jogador de 24 anos não tivesse espaço para desenvolver seus dribles velozes e duelos um contra um.

O goleiro do PSG, Matvey Safonov, lançava a bola com notável frequência para a lateral esquerda ao dar saídas de gol. Embora a equipe de Enrique tenha perdido a posse de bola para o Bayern com isso, quase todos os jogadores se posicionaram no lado direito do campo, do ponto de vista do Bayern.



