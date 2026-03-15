Lazio x Milan é um jogo fundamental para os rossoneri na corrida pelo título contra a Inter e, na pré-jogo transmitida pela DAZN, o diretor esportivo dos rossoneri, Igli Tare, grande ex-jogador do confronto contra os biancocelesti, tomou a palavra.

Tare tentou conter o entusiasmo em torno do título, já que, segundo ele, a disputa ainda não está reaberta. O dirigente evitou comentar sobre a possibilidade de contratação de Moise Kean, mas deu uma pista sobre o futuro de um jogador fundamental como Luka Modric, que deverá decidir se renova ou não no final da temporada e para quem já está pronto o contrato caso opte por ficar.

Eis suas palavras