Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Grafica Modric Milan 2025 magliaCalciomercato.com
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Tare: “Se Modric quiser, o contrato já está pronto e ele ama o Milan. Não adianta falar agora sobre Kean. A disputa pelo título não está reaberta”

Lazio x Milan é um jogo fundamental para os rossoneri na corrida pelo título contra a Inter e, na pré-jogo transmitida pela DAZN, o diretor esportivo dos rossoneri, Igli Tare, grande ex-jogador do confronto contra os biancocelesti, tomou a palavra.

Tare tentou conter o entusiasmo em torno do título, já que, segundo ele, a disputa ainda não está reaberta. O dirigente evitou comentar sobre a possibilidade de contratação de Moise Kean, mas deu uma pista sobre o futuro de um jogador fundamental como Luka Modric, que deverá decidir se renova ou não no final da temporada e para quem já está pronto o contrato caso opte por ficar.

Eis suas palavras

  • OBJETIVO: KEAN

    "Kean? Não adianta falar sobre essas coisas agora. Para nós, esta noite é fundamental vencer este jogo; isso significa muito para a classificação e para dar continuidade à vitória do último domingo. Vamos nos concentrar nisso e, quando chegar a época do mercado de transferências, teremos muito o que conversar."

    • Publicidade

  • SCUDETTO

    "Reabrir definitivamente a disputa pelo título esta noite? Sinceramente, não. Temos que fazer o que nos cabe e tentar vencer. A diferença é grande, mas se vencermos esta noite, nos aproximaremos um pouco mais. O campeonato está cheio de surpresas"

  • A LAZIO EM DIFICULDADES

    "Para nós, seria melhor jogar em um estádio lotado. É bom viver o futebol com todas as emoções que ele proporciona. A Lazio está passando por um momento de transição, difícil, mas é forte e pode vencer qualquer adversário. Estamos cientes do nosso valor e queremos vencer esta noite"

  • A RENOVAÇÃO DE MODRIC

    "Uma coisa é certa. Luka ama o Milan, ama muito o Milan, e o Milan também ama muito o Luka. Acho que será uma decisão fácil para ele. O contrato, se ele quiser, está aí; temos uma opção de renovação por mais um ano, mas ele deve decidir com toda a tranquilidade. Ele gosta de jogar neste time."

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Campeonato Italiano
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0