"Sinto uma grande tristeza pelo que está acontecendo em Turim, do lado da Juventus: o que vejo é inacreditável. Já não consigo entender o que aconteceu nestes anos no vestiário e dentro do clube. Incompetência, perda de paixão, falta de qualidade em campo, presunção, escolhas erradas. Mas, acima de tudo, o pior é que não vejo nenhuma vontade de entender as causas".