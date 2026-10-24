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Gianluca Minchiotti
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Tardelli: "Juventus, algo inacreditável: incompetência, falta de amor pelo clube, falta de qualidade em campo, arrogância e escolhas erradas"

Juventus
Campeonato Italiano

Marco Tardelli, campeão do mundo com a Itália em 1982 e destaque com a camisa da Juventus de 1975 a 1985 (5 títulos do Campeonato Italiano, 2 Copas da Itália e todas as copas europeias), fala sobre a Juventus atual nas páginas do jornal La Stampa .


  • "Sinto uma grande tristeza pelo que está acontecendo em Turim, do lado da Juventus: o que vejo é inacreditável. Já não consigo entender o que aconteceu nestes anos no vestiário e dentro do clube. Incompetência, perda de paixão, falta de qualidade em campo, presunção, escolhas erradas. Mas, acima de tudo, o pior é que não vejo nenhuma vontade de entender as causas".

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