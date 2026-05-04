Segundo notícias coincidentes do portal brasileiro Globoesporte e da ESPN, o jogador de 34 anos e o filho de Robinho entraram em confronto durante um treino da equipe.
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Tapa na cara do filho do ex-atacante famoso: Neymar causa polêmica no treino do FC Santos
Aparentemente, teria havido uma briga, na qual Neymar teria até dado um tapa em Robinho Júnior. O Globoesporte fala de “empurrões e confusão” entre os dois, e um companheiro de equipe teria confirmado a suposta agressão ao portal.
O motivo da briga teria sido um drible do jovem de apenas 18 anos, que Neymar considerou desrespeitoso. Quando Robinho Júnior não atendeu ao pedido do ex-craque do FC Barcelona e do PSG para que parasse, a situação teria se agravado.
O próprio Neymar teria se mostrado conciliador após o incidente e procurado conversar com Robinho Júnior. Ele teria se desculpado por seu “comportamento impulsivo”. Para o jogador de 18 anos, no entanto, o assunto ainda não parece encerrado; afinal, seus assessores estariam exigindo até mesmo uma declaração do clube.
- Getty Images Sport
Neymar quer disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira
Na verdade, Neymar e o jovem jogador mantêm uma relação extremamente boa — quase como “padrinho e afilhado”, como diz a reportagem. No entanto, mesmo após o treino, o clima continuava tenso.
Para o Santos, o conflito é mais um problema em uma situação que já é desafiadora do ponto de vista esportivo. Atualmente, o clube ocupa apenas a 16ª posição na tabela da Série A brasileira. Neymar não integrou o elenco nos dois últimos jogos, mas apresenta números respeitáveis, com quatro gols e três assistências em onze partidas.
O jogador de 34 anos tem como objetivo disputar a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá com a Seleção Brasileira. Recentemente, ele não foi convocado para os jogos da Seleção, mas uma convocação ainda não está totalmente descartada.
Perguntas frequentes
A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.
Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.
Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.
Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.