Tapa na cara do filho do ex-atacante famoso: Neymar causa polêmica no treino do FC Santos

Aparentemente, teria havido uma briga, na qual Neymar teria até dado um tapa em Robinho Júnior. O Globoesporte fala de “empurrões e confusão” entre os dois, e um companheiro de equipe teria confirmado a suposta agressão ao portal.

O motivo da briga teria sido um drible do jovem de apenas 18 anos, que Neymar considerou desrespeitoso. Quando Robinho Júnior não atendeu ao pedido do ex-craque do FC Barcelona e do PSG para que parasse, a situação teria se agravado.

O próprio Neymar teria se mostrado conciliador após o incidente e procurado conversar com Robinho Júnior. Ele teria se desculpado por seu “comportamento impulsivo”. Para o jogador de 18 anos, no entanto, o assunto ainda não parece encerrado; afinal, seus assessores estariam exigindo até mesmo uma declaração do clube.