Madueke enfrentou alguns dos melhores zagueiros do futebol mundial durante sua passagem pela Premier League, mas um nome se destaca acima de todos. O ponta do Arsenal apontou o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, como o jogador mais difícil que já teve de superar em campo.

Em entrevista à Sky Sports sobre o zagueiro holandês, Madueke disse: “Eu provavelmente diria Virgil van Dijk. Ele é tão grande e rápido que é difícil passar por trás dele. Eu provavelmente diria ele, com certeza. Jogar contra jogadores assim é uma boa competição; você quer se testar contra os melhores, essa é a mentalidade que você precisa ter ao entrar em campo. É futebol do mais alto nível, então é definitivamente divertido se testar contra esse tipo de jogador.”