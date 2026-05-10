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“Tão grande e rápido” – Noni Madueke aponta seu adversário mais difícil e explica por que deixou o Chelsea para ir para o Arsenal em uma transferência de 50 milhões de libras
A disputa com Virgil van Dijk
Madueke enfrentou alguns dos melhores zagueiros do futebol mundial durante sua passagem pela Premier League, mas um nome se destaca acima de todos. O ponta do Arsenal apontou o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, como o jogador mais difícil que já teve de superar em campo.
Em entrevista à Sky Sports sobre o zagueiro holandês, Madueke disse: “Eu provavelmente diria Virgil van Dijk. Ele é tão grande e rápido que é difícil passar por trás dele. Eu provavelmente diria ele, com certeza. Jogar contra jogadores assim é uma boa competição; você quer se testar contra os melhores, essa é a mentalidade que você precisa ter ao entrar em campo. É futebol do mais alto nível, então é definitivamente divertido se testar contra esse tipo de jogador.”
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Por que ele escolheu o Arsenal em vez do Chelsea
A transferência do jogador de 24 anos para o Emirates Stadium causou espanto no verão passado, em uma negociação avaliada em aproximadamente 50 milhões de libras (68 milhões de dólares), especialmente devido à sua contribuição para a conquista da Liga Conferência pelo Chelsea. No entanto, o ponta insiste que a atração de conquistar títulos importantes sob o comando de Mikel Arteta foi a principal motivação por trás da mudança para o time rival.
“Eu simplesmente acreditava que o Arsenal iria conquistar títulos, e foi por isso que me transferi”, explicou Madueke. “Os rapazes da Inglaterra me ajudaram muito, eu já era próximo deles, então foi ótimo. Mas todo o clube me ajudou, todos dentro e fora do clube foram prestativos. Está cheio de gente boa e de pessoas que querem trabalhar duro e conquistar algo. Foi fácil nesse sentido.”
Apoiando Declan Rice na busca pelo título da PFA
Madueke não é o único ex-jogador formado na base do Chelsea que vem causando impacto no norte de Londres. Declan Rice tem sido uma revelação desde que chegou, e Madueke acredita que seu companheiro de equipe é o principal candidato a ser eleito o Jogador do Ano da Premier League pela PFA, após uma temporada brilhante.
Quando questionado se Rice merece o prestigioso prêmio individual, Madueke respondeu: “Sim, com certeza. Espero que ele ganhe. Veja como ele tem sido consistente nesta temporada. Esse tipo de troféu depende tanto do sucesso da equipe quanto do desempenho individual, mas se ganharmos, tenho certeza de que ele tem uma chance real. Eu o conheço há alguns anos e ele é uma pessoa e um jogador de primeira, tem uma ótima energia fora de campo e, dentro de campo, é obviamente um jogador de ponta e um líder.”
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Em busca de títulos sob o comando de Arteta
Embora Madueke não tenha sido titular constante no time de Arteta, suas contribuições têm sido fundamentais nesta temporada histórica do Arsenal. Os Gunners já garantiram uma vaga na sua primeira final da Liga dos Campeões em duas décadas após derrotar o Atlético de Madrid, e continuam na briga pelo título da Premier League. O time do norte de Londres buscará manter o ritmo no domingo, quando enfrentará o West Ham.