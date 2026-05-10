"Tão fraco" - Joshua Zirkzee ouve de forma contundente que "não é jogador do Manchester United" após péssima atuação contra o Sunderland

O empate contra o Sunderland destacou a falta de profundidade e qualidade no ataque, levando a especulações de que a passagem de Zirkzee pelo United deveria ser encurtada para abrir espaço para novas contratações.

Paul Merson acredita que é provável que Zirkzee saia no meio do ano. “Não foi um bom resultado”, disse o ex-meio-campista do Arsenal àSky Sports. “Não foi uma boa atuação. O que aconteceu foi preocupante para a próxima temporada. Nesta temporada, como eu disse antes, eles estão jogando apenas uma vez por semana. Agora, de repente, na próxima temporada, eles vão disputar a Liga dos Campeões e o elenco parece muito fraco. Mason Mount está jogando no meio-campo hoje com [Kobbie] Mainoo. Zirkzee no ataque, desculpe, mas ele não vai dar conta do recado no Man United, na minha opinião. Então, ele provavelmente será transferido. Isso só mostra onde eles estão. Portanto, seria uma preocupação para eles. Eles precisam investir em alguns jogadores. Caso contrário, vão lutar por uma vaga entre os quatro primeiros na próxima temporada.”



