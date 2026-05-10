AFP
Traduzido por
"Tão fraco" - Joshua Zirkzee ouve de forma contundente que "não é jogador do Manchester United" após péssima atuação contra o Sunderland
Uma tarde para esquecer no Stadium of Light
Começando como ponto-chave do ataque contra o Sunderland, na ausência de Benjamin Sesko, o ex-jogador do Bologna Zirkzee teve dificuldades para se inserir no jogo, sendo frequentemente dominado fisicamente pela defesa adversária.
A frustração tomou conta do time, já que o United não conseguiu abrir o placar, deixando a equipe de Michael Carrick com apenas um ponto. Zirkzee acabou sendo substituído no segundo tempo, e as análises pós-jogo foram implacáveis. Os críticos apontaram sua incapacidade de segurar a bola ou criar perigo na área como a principal razão para o ritmo ofensivo fraco do United.
- AFP
Avaliação contundente do perfil de Zirkzee
"Ele é muito fraco. Desculpem, mas ele não é um jogador do Manchester United", afirmou o ex-jogador do Sunderland Micky Gray na talkSPORT: "Basta olhar para os grandes atacantes que este clube já teve; eles tinham força física, presença e eram uma ameaça. Zirkzee não tem nada disso. Ele é um jogador de futebol limpo e organizado, mas, neste nível, é preciso mais do que isso. Ele simplesmente não está à altura do padrão exigido por um clube com essas ambições.”
Promoção de verão à vista
O empate contra o Sunderland destacou a falta de profundidade e qualidade no ataque, levando a especulações de que a passagem de Zirkzee pelo United deveria ser encurtada para abrir espaço para novas contratações.
Paul Merson acredita que é provável que Zirkzee saia no meio do ano. “Não foi um bom resultado”, disse o ex-meio-campista do Arsenal àSky Sports. “Não foi uma boa atuação. O que aconteceu foi preocupante para a próxima temporada. Nesta temporada, como eu disse antes, eles estão jogando apenas uma vez por semana. Agora, de repente, na próxima temporada, eles vão disputar a Liga dos Campeões e o elenco parece muito fraco. Mason Mount está jogando no meio-campo hoje com [Kobbie] Mainoo. Zirkzee no ataque, desculpe, mas ele não vai dar conta do recado no Man United, na minha opinião. Então, ele provavelmente será transferido. Isso só mostra onde eles estão. Portanto, seria uma preocupação para eles. Eles precisam investir em alguns jogadores. Caso contrário, vão lutar por uma vaga entre os quatro primeiros na próxima temporada.”
- Getty Images Sport
E agora?
Com apenas dois jogos restantes para o United nesta temporada, contra o Nottingham Forest e o Brighton, Zirkzee enfrenta uma batalha difícil para salvar sua carreira em Old Trafford.
O jogador da seleção holandesa chegou em 2024 com grandes expectativas de ser uma opção ofensiva versátil, mas seu desempenho em gols e assistências tem sido decepcionante, considerando o investimento significativo feito para trazê-lo para a Inglaterra. Zirkzee marcou apenas cinco gols em 54 partidas da Premier League pelo United até o momento.