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“Tanto faz” - Jude Bellingham discorda do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após avaliação “superficial” da vitória dos Três Leões sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo
Bellingham rejeita as críticas a Tuchel
O herói da Inglaterra não deu importância aos comentários de Tuchel depois que o técnico alemão classificou a atuação da equipe nas quartas de final contra a Noruega como “desleixada”. O astro do Real Madrid, que marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 na prorrogação, foi informado pela ITV Sport sobre a avaliação do seu técnico e respondeu com desdém: “É, bem, tanto faz. Foi uma partida difícil, então meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que deram tudo de si em campo.”
Mais tarde, Bellingham sugeriu que Tuchel talvez não compreendesse totalmente o desgaste físico da partida, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, sabe. Não é uma seleção fácil de enfrentar.”
- AFP
O veredicto “desleixado” do técnico
Tuchel não mediu palavras em sua análise pós-jogo, apesar de os Três Leões terem chegado às semifinais. Embora tenha reconhecido o espírito do grupo, ele afirmou que a Inglaterra teve “sorte” e expressou frustração com o nível técnico exibido. “Não estou totalmente satisfeito nem 100% feliz com a maneira como jogamos, e mantenho essa opinião”, disse Tuchel aos repórteres. “Acho que podemos jogar mais rápido, com mais precisão. Cometemos muitos erros não forçados e falhas técnicas que nos custaram muita confiança.”
No entanto, o ex-técnico do Chelsea se apressou em esclarecer que não há nenhuma desavença se formando no grupo antes da semifinal contra a Argentina. Ele insistiu que, embora tenha altas exigências, seu carinho pelo time continua forte. “Há muitas coisas que podemos fazer melhor, o que não é um problema, mas não há distanciamento entre mim e minha equipe, nem mesmo 1%”, acrescentou. “Estou com o coração cheio e totalmente apaixonado pelos meus jogadores, pela minha equipe e pela maneira como eles atuam.”
O Miami Heat e o teste norueguês
A partida em si foi um confronto exaustivo, no qual vários jogadores enfrentaram dificuldades, incluindo Declan Rice, que não apresentou sua energia habitual após ter lutado contra uma doença nos dias que antecederam o jogo. A Noruega abriu o placar de forma surpreendente quando um chute cruzado de Andreas Schjelderup enganou Jordan Pickford, deixando a Inglaterra com uma tarefa difícil pela frente na umidade da Flórida. Foi necessário um momento de magia de Bellingham pouco antes do intervalo para empatar o placar, após um passe de Anthony Gordon.
Bellingham argumentou que vencer de forma “sujo” é uma característica necessária para uma seleção ter sucesso em um torneio, independentemente de quão esteticamente agradável seja o futebol. “Tentamos criar um ambiente positivo e devemos continuar assim até as semifinais”, disse o jogador de 23 anos na zona mista. “Não tenho palavras para elogiar o suficiente os rapazes. Você não vai ganhar todos os jogos driblando e dando mil passes. Às vezes, é preciso vencer de forma suja.”
- Getty Images
Bellingham em busca da Chuteira de Ouro
Com seus dois gols contra a Noruega, Bellingham elevou sua contagem no torneio para seis gols, empatando com o capitão Harry Kane. Ele permanece a apenas dois gols dos artilheiros Kylian Mbappé e Lionel Messi, agora que a competição entra em sua última semana. O meio-campista se tornou o ponto-chave do ataque da Inglaterra, somando esses gols cruciais aos dois que marcou na vitória nas oitavas de final contra o México.
A Inglaterra agora volta sua atenção para o confronto de semifinal de grande destaque contra a atual campeã, a Argentina, na quarta-feira. Será a primeira participação dos Três Leões em uma semifinal de Copa do Mundo desde 2018, e Tuchel espera que sua equipe consiga encontrar a eficiência que, segundo ele, faltou em Miami.
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