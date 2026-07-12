“Tanto faz” - Jude Bellingham discorda do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após avaliação “superficial” da vitória dos Três Leões sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo

O herói da Inglaterra não deu importância aos comentários de Tuchel depois que o técnico alemão classificou a atuação da equipe nas quartas de final contra a Noruega como “desleixada”. O astro do Real Madrid, que marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 na prorrogação, foi informado pela ITV Sport sobre a avaliação do seu técnico e respondeu com desdém: “É, bem, tanto faz. Foi uma partida difícil, então meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que deram tudo de si em campo.”

Mais tarde, Bellingham sugeriu que Tuchel talvez não compreendesse totalmente o desgaste físico da partida, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, sabe. Não é uma seleção fácil de enfrentar.”



