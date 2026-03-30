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“Talvez o Chelsea” – Cesc Fàbregas é cotado para assumir o comando do Blues ou do Barcelona após realizar um trabalho “notável” no Como, sensação da Série A
Fàbregas trabalhou com Wenger, Guardiola e Mourinho
Fabregas assumiu inicialmente o comando das equipes sub-19 e B do Como após se aposentar enquanto ainda era jogador do clube. Ele assumiu o comando da equipe principal interinamente em novembro de 2023, tendo recebido uma dispensa especial, já que ainda não possuía a licença de treinador UEFA Pro naquela época.
O técnico de 38 anos provou ter um talento natural, mesmo sem as qualificações necessárias, graças à experiência inestimável adquirida ao longo dos anos ao trabalhar com nomes como Arsène Wenger, Pep Guardiola e José Mourinho.
Fàbregas levou o Como à promoção para a Série A no final de sua primeira temporada, o que resultou na assinatura de um contrato de quatro anos. Agora, ele tem o time na quarta posição da tabela da primeira divisão — acima de times como Juventus, Roma, Atalanta e Lazio —, com a classificação para a Liga dos Campeões bem ao alcance.
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Fàbregas mantém o Como na briga pela classificação para a Liga dos Campeões
Questionado sobre sua avaliação do trabalho realizado por Fàbregas no Como, a lenda do AC Milan e ícone da Série A, Ambrosini — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a Jaydee Living — disse: “Notável. É claro que gastaram muito dinheiro. Mas gastaram da maneira certa. Nem sempre é fácil. Encontraram jogadores perfeitos para o jeito que Cesc queria jogar. E nos últimos dois ou três meses, Cesc trouxe algo novo ao seu estilo.
“Na Itália, gostamos de jogar, há muitos times que praticam o marcamento homem a homem. Então, ele foi obrigado a encontrar outra solução, mais maneiras de vencer os jogos. É por isso que eles merecem permanecer na posição em que estão agora.”
Será que Fàbregas será o futuro técnico do Chelsea, do Arsenal ou do Barcelona?
A pergunta óbvia agora é: por quanto tempo Fàbregas permanecerá no comando do Como? Ele é considerado um dos jovens treinadores mais promissores do futebol mundial, o que sugere que atrairá o interesse dos principais clubes da Europa.
Dados seus laços profissionais com times como Arsenal, Barcelona e Chelsea, será que ele poderia voltar ao Emirates Stadium, ao Camp Nou ou ao Stamford Bridge?
Ambrosini, quatro vezes campeão da Série A, disse quando essa pergunta lhe foi feita: “Sim, claro que ele pode. Mas você conhece o Xabi Alonso. Falo do Xabi Alonso porque é o tipo de situação sobre a qual costumávamos conversar em relação a ele. Você tem que encontrar o lugar certo.
“Ok, você tem que conversar com o proprietário. Você tem que encontrar uma situação em que possa fazer o que acha que é bom para você. E com o ambiente.
“Então, é claro que o Barcelona seria, poderia ser, uma boa escolha. Não sei quanto ao Real Madrid, porque o Real está numa situação estranha. Mas talvez o Chelsea. O Chelsea tinha um bom técnico, porque Enzo Maresca era um bom técnico. Não sei o que aconteceu, mas o Enzo é um bom técnico. Não tenho certeza se o Cesc vai deixar o campeonato italiano. Não há pressa.”
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As perguntas que estão sendo feitas a Rosenior em Stamford Bridge
Não há indícios de que Hansi Flick vá deixar o cargo no Barcelona tão cedo, já que seu contrato estaria prestes a ser prorrogado até 2028, enquanto Mikel Arteta mantém o Arsenal na briga pelos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.
No entanto, uma vaga pode surgir no Chelsea em um futuro não muito distante. Perguntas incômodas estão sendo feitas a Liam Rosenior apenas três meses após o início de seu mandato no clube, e Fàbregas poderia — ao lado de nomes como Frank Lampard — entrar em consideração caso ocorra outra mudança no oeste de Londres durante o verão de 2026.