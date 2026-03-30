“Talvez o Chelsea” – Cesc Fàbregas é cotado para assumir o comando do Blues ou do Barcelona após realizar um trabalho “notável” no Como, sensação da Série A

A pergunta óbvia agora é: por quanto tempo Fàbregas permanecerá no comando do Como? Ele é considerado um dos jovens treinadores mais promissores do futebol mundial, o que sugere que atrairá o interesse dos principais clubes da Europa.

Dados seus laços profissionais com times como Arsenal, Barcelona e Chelsea, será que ele poderia voltar ao Emirates Stadium, ao Camp Nou ou ao Stamford Bridge?

Ambrosini, quatro vezes campeão da Série A, disse quando essa pergunta lhe foi feita: “Sim, claro que ele pode. Mas você conhece o Xabi Alonso. Falo do Xabi Alonso porque é o tipo de situação sobre a qual costumávamos conversar em relação a ele. Você tem que encontrar o lugar certo.

“Ok, você tem que conversar com o proprietário. Você tem que encontrar uma situação em que possa fazer o que acha que é bom para você. E com o ambiente.

“Então, é claro que o Barcelona seria, poderia ser, uma boa escolha. Não sei quanto ao Real Madrid, porque o Real está numa situação estranha. Mas talvez o Chelsea. O Chelsea tinha um bom técnico, porque Enzo Maresca era um bom técnico. Não sei o que aconteceu, mas o Enzo é um bom técnico. Não tenho certeza se o Cesc vai deixar o campeonato italiano. Não há pressa.”