Vermeeren chegou ao Atlético em 2024 com enorme reputação. Apontado como herdeiro de Axel Witsel, o prodígio belga era esperado como a próxima grande estrela do meio-campo da equipe de Diego Simeone. No entanto, o jogador de 21 anos não conseguiu se firmar na capital espanhola.

Durante a segunda metade da campanha 2023-24, Vermeeren somou apenas cinco partidas oficiais e meros 159 minutos em ação na La Liga. Sem conseguir entrar no time titular, ele acabou seguindo para o RB Leipzig e a França antes de, por fim, retornar ao seu clube de infância, o Antwerp.