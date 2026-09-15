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'Talvez não tenha sido o clube certo' - Ex-joia do Atlético de Madrid quebra o silêncio sobre transferência traumática
Um período difícil na Espanha
Vermeeren chegou ao Atlético em 2024 com enorme reputação. Apontado como herdeiro de Axel Witsel, o prodígio belga era esperado como a próxima grande estrela do meio-campo da equipe de Diego Simeone. No entanto, o jogador de 21 anos não conseguiu se firmar na capital espanhola.
Durante a segunda metade da campanha 2023-24, Vermeeren somou apenas cinco partidas oficiais e meros 159 minutos em ação na La Liga. Sem conseguir entrar no time titular, ele acabou seguindo para o RB Leipzig e a França antes de, por fim, retornar ao seu clube de infância, o Antwerp.
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Circunstâncias ocultas da transferência
Ao relembrar sua saída repentina do Antuérpia, Vermeeren reconhece que as coisas não saíram como o planejado. O Atlético de Madrid pagou € 22 milhões (£ 18,5 milhões) por sua contratação, uma quantia amplamente motivada pelas dificuldades financeiras do clube belga na época. O meio-campista admite que a mudança para a Espanha foi falha do ponto de vista esportivo.
"Não acho que eu necessariamente tenha tomado decisões ruins", disse Vermeeren ao Het Nieuwsblad. "Provavelmente houve decisões erradas entre elas, mas as circunstâncias, das quais poucas pessoas têm conhecimento, também tiveram um papel. Talvez o Atlético não fosse o clube certo, mas, naquele momento, parecia a melhor opção, e eu dei total apoio a isso."
Lidando com a decepção
Apesar da falta de tempo de jogo, Vermeeren vê sua passagem por Madri como um período crucial de crescimento pessoal. Ele teve dificuldades para se adaptar a um novo país e a uma nova língua, o que teve um impacto mental significativo.
"As pessoas não veem dessa forma, mas foi no Atlético que eu mais aprendi", explicou. "Eu mal conhecia alguém, não falava a língua e, além disso, não estava jogando. Isso se transformou em decepção e raiva, reclamando de tudo. Como se a culpa fosse de todo mundo."
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Seguindo em frente após a experiência
Embora o tempo de Vermeeren em campo tenha sido esquecível, o Atlético conseguiu minimizar suas perdas financeiras. O clube espanhol arquitetou uma estratégia de saída lucrativa ao enviá-lo para o Leipzig. O clube alemão pagou inicialmente uma taxa de empréstimo de €9 milhões (£7,5 milhões), seguida por uma obrigação de compra de €16 milhões (£13,5 milhões), permitindo ao Atlético recuperar €25 milhões (£21 milhões) no total.
Nesta temporada, o Leipzig decidiu emprestá-lo ao Antwerp, onde ele fez duas aparições na liga. Seu foco agora é ajudar sua equipe a conquistar o título belga pela primeira vez desde 2023.
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