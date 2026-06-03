"Talvez isso seja um bom presságio para mim!" Harry Kane, do Bayern de Munique, se considera o favorito ao Ballon d'Or - e defende Thomas Tuchel

Antes do início do torneio, ele considerava como favoritos ao prêmio “Michael (Olise), os finalistas da Liga dos Campeões e eu”, acrescentou Kane. Mas, em princípio, ele “não é o tipo de pessoa que afirma merecer uma Bola de Ouro. Tento deixar que meu desempenho em campo fale por si mesmo”.

A entrega da Bola de Ouro será no dia 26 de outubro, em Londres. “Talvez isso seja um bom presságio para mim. Ganhar na minha cidade natal seria ainda mais especial para mim”, disse o artilheiro.

Com 61 gols em partidas oficiais pelo Bayern, o capitão da Inglaterra teve um ano impressionante. É um “total bem louco. E quando você chega à marca dos 60 gols, você está no mesmo patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. As estatísticas deles pareciam inatingíveis para mim”, disse Kane.