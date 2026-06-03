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Harry KaneGetty Images

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"Talvez isso seja um bom presságio para mim!" Harry Kane, do Bayern de Munique, se considera o favorito ao Ballon d'Or - e defende Thomas Tuchel

Bundesliga
Copa do Mundo
H. Kane
Bayern de Munique
Inglaterra
T. Tuchel

Após uma temporada excepcional, Harry Kane se considera “um dos favoritos” ao cobiçado Ballon d'Or. Ele saiu em defesa de Thomas Tuchel, que vinha sendo alvo de críticas recentemente.

"Considerando os troféus que conquistei nesta temporada e o número de gols que marquei, eu estaria na disputa", disse o inglês de 32 anos ao jornal L'Equipe.

Principalmente se a Inglaterra conquistar o título na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Nesse caso, seria “possível imaginar”, segundo Kane, “que o troféu fosse para um jogador inglês”.

  • Antes do início do torneio, ele considerava como favoritos ao prêmio “Michael (Olise), os finalistas da Liga dos Campeões e eu”, acrescentou Kane. Mas, em princípio, ele “não é o tipo de pessoa que afirma merecer uma Bola de Ouro. Tento deixar que meu desempenho em campo fale por si mesmo”.

    A entrega da Bola de Ouro será no dia 26 de outubro, em Londres. “Talvez isso seja um bom presságio para mim. Ganhar na minha cidade natal seria ainda mais especial para mim”, disse o artilheiro.

    Com 61 gols em partidas oficiais pelo Bayern, o capitão da Inglaterra teve um ano impressionante. É um “total bem louco. E quando você chega à marca dos 60 gols, você está no mesmo patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. As estatísticas deles pareciam inatingíveis para mim”, disse Kane.

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  • Tuchel KaneGetty Images

    Kane deposita esperanças em Tuchel para a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo: “No Bayern, eu o adorava”

    Mas Kane espera que o triunfo definitivo venha agora na Copa do Mundo: “A ambição é, naturalmente, vencer. Esse deve ser o nosso objetivo. Sabemos que será difícil, mas nos últimos anos estivemos bem perto.” Para a Inglaterra, seria o primeiro título desde 1966.

    Ele deposita grandes esperanças no técnico Thomas Tuchel, que não era exatamente querido pela imprensa nacional recentemente devido a algumas decisões controversas sobre a escalação antes da Copa do Mundo. “No Bayern, eu adorava a personalidade dele, suas ideias para a equipe e a maneira como ele me colocava para jogar. De certa forma, ele transferiu seus métodos para a seleção nacional”, disse o atacante.

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