"Talvez ele tenha coragem suficiente para admitir isso!" Josip Stanisic, estrela do Bayern, faz graves acusações contra Antonio Rüdiger, do Real Madrid

Foi um jogo feito sob medida para Antonio Rüdiger. O zagueiro-chefe do Real Madrid deve ter se sentido em casa na partida de volta das quartas de final, extremamente carregada de emoção, entre o Bayern de Munique e os “Reais”. Duelos acirrados e muita provocação, exatamente como o alemão adora. Mas, contra o zagueiro do Bayern, Josip Stanisic, Rüdiger aparentemente exagerou mais uma vez.
Após uma entrada bastante discutível, dolorosa e que, na verdade, merecia falta contra Stanisic pouco antes do intervalo, teria ocorrido um incidente que deixou o jogador do Bayern de Munique furioso, mesmo após a vitória por 4 a 3 do bicampeão.
A loucura de Neuer e a gala de Upamecano com uma mancha: as notas do Bayern contra o Real Madrid