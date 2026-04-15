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Stanisic RüdigerIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Traduzido por

"Talvez ele tenha coragem suficiente para admitir isso!" Josip Stanisic, estrela do Bayern, faz graves acusações contra Antonio Rüdiger, do Real Madrid

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
J. Stanisic
A. Ruediger
V. Kompany

Josip Stanisic é duramente atacado por Antonio Rüdiger pouco antes do intervalo; o árbitro não apita e o Real Madrid marca o 3 a 2 logo em seguida. Após a vitória do Bayern, Stanisic critica verbalmente o alemão.

Foi um jogo feito sob medida para Antonio Rüdiger. O zagueiro-chefe do Real Madrid deve ter se sentido em casa na partida de volta das quartas de final, extremamente carregada de emoção, entre o Bayern de Munique e os “Reais”. Duelos acirrados e muita provocação, exatamente como o alemão adora. Mas, contra o zagueiro do Bayern, Josip Stanisic, Rüdiger aparentemente exagerou mais uma vez.

Após uma entrada bastante discutível, dolorosa e que, na verdade, merecia falta contra Stanisic pouco antes do intervalo, teria ocorrido um incidente que deixou o jogador do Bayern de Munique furioso, mesmo após a vitória por 4 a 3 do bicampeão.

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  • Stanisic driblou Rüdiger e passou a bola para Serge Gnabry no meio. No entanto, logo após o passe, o zagueiro alemão deu uma cotovelada nas costelas de Stanisic e, aparentemente, ainda trocou algumas palavras desagradáveis com o jogador da seleção croata, que se contorcia de dor no chão. Na jogada seguinte, Kylian Mbappé marcou o 3 a 2 para o Real.

    “Ele vê que eu estou chegando e simplesmente vem em cima de mim. Antigamente, a gente deixava rolar e, se perdesse a bola, marcava falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não sei”, disse Stanisic, ainda irritado, na zona mista após o jogo, e também criticou Rüdiger pelo comportamento após a entrada violenta.

    “Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, isso não pode acontecer”, indignou-se Stanisic, acrescentando: “Foi dito exatamente uma palavra – e isso duas vezes. Mas podem perguntar a ele mesmo o que disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”

    Ao ser informado por um repórter de que Rüdiger não quis se pronunciar após o jogo, Stanisic supôs que o jogador de 33 anos talvez venha a se pronunciar no âmbito da seleção nacional e acrescentou: “Não sou do tipo que quer guardar rancor e também não levo para o lado pessoal. Aconteceu, e para mim o assunto está encerrado. Mas isso não é correto. Não importa se estamos jogando um contra o outro e nos conhecemos ou não.”

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    Antonio Rüdiger mostrou-se, após inúmeros surtos de raiva, como alguém que mudou

    Rüdiger havia se mostrado arrependido recentemente na seleção nacional, após vários surtos de raiva e uma longa suspensão devido a um incidente na final da Copa contra o FC Barcelona na temporada passada. Ele leva a sério as críticas “apresentadas de forma séria e objetiva”, “porque eu mesmo sei que tive momentos que foram claramente exagerados”, disse Rüdiger ainda no final de março ao jornal FAZ, antes dos dois amistosos contra Gana e a Suíça. Ele não quer ser um foco de discórdia, mas sim “proporcionar estabilidade e segurança”.

    Houve discussões que lhe mostraram mais uma vez “que tenho uma responsabilidade à qual, em alguns momentos, não fiz jus”. 

    Pouco depois do confronto com Rüdiger, o jogo acabou para Stanisic. No intervalo, o técnico Vincent Kompany o tirou de campo, dando lugar a Alphonso Davies. Uma medida de proteção pela qual Stanisic, no fim das contas, ficou até feliz, como admitiu depois. 

  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Stanisic quase agradece a medida de Kompany — o técnico do Bayern agora está suspenso

    "Foi uma medida de precaução por causa do cartão amarelo. Também vimos isso em jogos anteriores da nossa equipe: ele quer nos proteger na defesa. Porque os árbitros perderam um pouco da sensibilidade necessária para os grandes jogos. E mesmo que não seja falta ou que a gente sinta que não fez nada, pode receber um cartão amarelo-vermelho”, disse ele, referindo-se imediatamente à controversa expulsão de Eduardo Camavinga, sobre a qual os jogadores do Real continuaram irritados até bem depois do fim da partida e que consideraram decisiva para o resultado. “Não acredito que o árbitro soubesse que já havia dado um cartão amarelo a ele antes. Caso contrário, ele não teria marcado isso”, disse Stanisic sobre a jogada.

    Aliás, sua própria jogada muito discutida durante a partida teve consequências amargas para o Bayern. Kompany ficou tão irritado com a falta não marcada após a entrada de Rüdiger contra o alemão-croata que o árbitro Vincic lhe mostrou o terceiro cartão amarelo na competição. Com isso, o belga perderá a partida de ida das semifinais do Bayern contra o Paris Saint-Germain. Isso surpreendeu até mesmo o diretor esportivo Max Eberl. “É mesmo?”, perguntou Eberl, perplexo, à DAZN: “Nós dissemos: ‘Ótimo, nenhum jogador está suspenso’ – e agora o técnico está suspenso? Pelo amor de Deus!”

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