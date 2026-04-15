"Talvez ele tenha coragem suficiente para admitir isso!" Josip Stanisic, estrela do Bayern, faz graves acusações contra Antonio Rüdiger, do Real Madrid

Stanisic driblou Rüdiger e passou a bola para Serge Gnabry no meio. No entanto, logo após o passe, o zagueiro alemão deu uma cotovelada nas costelas de Stanisic e, aparentemente, ainda trocou algumas palavras desagradáveis com o jogador da seleção croata, que se contorcia de dor no chão. Na jogada seguinte, Kylian Mbappé marcou o 3 a 2 para o Real.

“Ele vê que eu estou chegando e simplesmente vem em cima de mim. Antigamente, a gente deixava rolar e, se perdesse a bola, marcava falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não sei”, disse Stanisic, ainda irritado, na zona mista após o jogo, e também criticou Rüdiger pelo comportamento após a entrada violenta.

“Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, isso não pode acontecer”, indignou-se Stanisic, acrescentando: “Foi dito exatamente uma palavra – e isso duas vezes. Mas podem perguntar a ele mesmo o que disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”

Ao ser informado por um repórter de que Rüdiger não quis se pronunciar após o jogo, Stanisic supôs que o jogador de 33 anos talvez venha a se pronunciar no âmbito da seleção nacional e acrescentou: “Não sou do tipo que quer guardar rancor e também não levo para o lado pessoal. Aconteceu, e para mim o assunto está encerrado. Mas isso não é correto. Não importa se estamos jogando um contra o outro e nos conhecemos ou não.”