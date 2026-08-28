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Adhe Makayasa

Traduzido por

‘Talvez ele seja Deus?’ - técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, exalta o gênio do Manchester City, Rayan Cherki

Manchester City
R. Cherki
P. Sage
Crystal Palace x Manchester City
Crystal Palace
Premier League

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, elogiou o meia-armador do Manchester City, Rayan Cherki, chamando-o de um verdadeiro gênio antes do confronto de sexta-feira em Selhurst Park. O treinador francês trabalhou anteriormente com o criativo meio-campista no Lyon, acompanhando seu desenvolvimento antes de sua transferência de £ 35,4 milhões para o Etihad Stadium em 2025.

  • Meia do Etihad recebe elogios

    O internacional francês levou sua boa fase para a nova campanha ao dar duas assistências cruciais saindo do banco na virada do City para derrotar o Bournemouth por 2 a 1 na rodada de abertura. Cherki, que somou 10 gols e 15 assistências durante sua temporada de estreia em Manchester, agora se prepara para enfrentar seu ex-mentor em Selhurst Park. O técnico do Palace conhece muito bem a ameaça mágica representada por seu ex-protegido.

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    Técnico do Palace destaca a qualidade

    Sage ressaltou que o imenso potencial de Cherki já era evidente durante o período em que trabalharam juntos nas categorias de base e no time principal do Lyon. Projetando o duelo de sexta-feira no sul de Londres, Sage disse: "Foi um processo com ele, porque muita gente achava que ele não teria sucesso na carreira. Eu não pensava da mesma forma. Expliquei a ele: 'Você tem um grande talento, e acho que pode mostrá-lo em contextos especiais'. E ele fez isso no último jogo dele contra o Bournemouth.

    "Você precisa dar algo para o time defensivamente e manter seu talento no ataque. Eu não tinha nada a dizer a ele ofensivamente porque ele entendia o jogo melhor do que eu. Para controlá-lo, a melhor coisa é impedir todos os passes para ele, porque, quando está com a bola, ele é capaz de fazer coisas que não imaginamos."

  • Treinador francês exalta genialidade

    Os dirigentes do City apontaram Cherki como um sucessor de longo prazo para Kevin De Bruyne para liderar a criatividade ofensiva da equipe. Ao ser questionado sobre seu ex-protegido tê-lo chamado de gênio do futebol, Sage respondeu com elogios entusiasmados: "Não sei qual é a palavra para algo acima de um gênio. Eu não sou um gênio; ele é um gênio. Falar sobre algo e ensinar algo é um passo. Mas fazer essas coisas é outro passo. Ele está nesse nível. Talvez Deus?"

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  • imago-sport-1081797048.jpgPro Sports Images

    Teste em Selhurst Park se aproxima

    O Palace de Sage está determinado a se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Everton na rodada de abertura ao receber o gigante inglês nesta sexta-feira. Conter a criatividade de Cherki e o sistema tático agressivo de Enzo Maresca representa um duro teste para a defesa do Crystal Palace diante de sua torcida. Garantir um resultado positivo neste confronto exigente será vital para ganhar embalo antes da próxima pausa internacional.

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