‘Talvez ele seja Deus?’ - técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, exalta o gênio do Manchester City, Rayan Cherki

Sage ressaltou que o imenso potencial de Cherki já era evidente durante o período em que trabalharam juntos nas categorias de base e no time principal do Lyon. Projetando o duelo de sexta-feira no sul de Londres, Sage disse: "Foi um processo com ele, porque muita gente achava que ele não teria sucesso na carreira. Eu não pensava da mesma forma. Expliquei a ele: 'Você tem um grande talento, e acho que pode mostrá-lo em contextos especiais'. E ele fez isso no último jogo dele contra o Bournemouth.

"Você precisa dar algo para o time defensivamente e manter seu talento no ataque. Eu não tinha nada a dizer a ele ofensivamente porque ele entendia o jogo melhor do que eu. Para controlá-lo, a melhor coisa é impedir todos os passes para ele, porque, quando está com a bola, ele é capaz de fazer coisas que não imaginamos."