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Can UzunGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Talvez até por uma pechincha: será que o grande talento Can Uzun vai deixar o Eintracht Frankfurt por causa do técnico Albert Riera?

Bundesliga
Mercado da bola
Eintracht Frankfurt
C. Uzun
A. Riera

Can Uzun poderá deixar o Eintracht Frankfurt já no próximo verão. O motivo parece ser desentendimentos com o novo técnico, Albert Riera.

Segundo informações do jornal Bild, o técnico do SGE teria um papel importante nas reflexões do jogador de 20 anos, que poderia deixar o clube já na próxima janela de transferências.

  • Acima de tudo, a reprimenda pública após o empate em 2 a 2 na noite de domingo contra o 1. FC Köln parece ter deixado Uzun bastante irritado. Naquela partida, Riera deixou seu meia no banco durante todo o jogo e, em seguida, repreendeu-o.

    “Ele sabe o que deve fazer com e sem a bola. Se ele fizer isso pela equipe, e não por mim, ele vai jogar”, criticou o técnico espanhol, que indiretamente acusou Uzun de não se dedicar o suficiente ao time. “O fato de alguns não terem jogado se deve ao fato de que se pode ser ótimo com a bola, mas não ser bom sem ela. Com o Albert, você não vai jogar. Sou muito claro quanto a isso. Quero jogadores completos. Eles precisam cumprir ambas as funções”, afirmou Riera.

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  • Can UzunGetty Images

    Uzun já se lesionou várias vezes nesta temporada

    Já há algumas semanas, o técnico do SGE havia criticado publicamente Uzun. Na opinião do espanhol, o jogador alemão-turco não está à altura, sobretudo na marcação: “Eu disse ao Can: ‘Você e o Younes (Ebnoutalib; nota da redação) parecem que são de outro time.’ Porque eles ainda não entendem como jogamos.”

    Após um início de temporada brilhante, com cinco gols e três assistências nos primeiros cinco jogos da Bundesliga, Uzun sofreu, em novembro, uma lesão muscular e, pouco depois, em janeiro, uma lesão na coxa, que o obrigou a ficar várias semanas afastado.

    No final de março, ele finalmente comemorou seu retorno contra o 1. FSV Mainz 05, quando Riera o colocou em campo na fase final da partida. Em 22 jogos em todas as competições, o jogador de 20 anos contribuiu com oito gols e cinco assistências.

  • uzun(C)Getty Images

    Uzun vai deixar o SGE já neste verão?

    Segundo informações do jornal *Bild*, Uzun pretende decidir, ao final da temporada, se deseja continuar jogando pelo SGE ou se vai procurar uma nova equipe. Vários grandes clubes internacionais estariam acompanhando a situação de perto, e parece haver interesse concreto por parte do AC Milan.

    Depois que, por um momento, chegou a ser cogitada uma taxa de transferência de 80 milhões de euros pelo atacante, o Frankfurt provavelmente se contentaria com um valor bem menor neste verão. Uzun já estaria disponível por 40 a 45 milhões de euros.

  • Can Uzun: Estatísticas da temporada 2025/2026

    Competição

    Jogos

    Gols

    Assistências

    Bundesliga

    15

    6

    4

    Liga dos Campeões

    5

    2

    0

    Copa da Alemanha

    2

    0

    1

Bundesliga
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