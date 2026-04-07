Talvez até por uma pechincha: será que o grande talento Can Uzun vai deixar o Eintracht Frankfurt por causa do técnico Albert Riera?

Acima de tudo, a reprimenda pública após o empate em 2 a 2 na noite de domingo contra o 1. FC Köln parece ter deixado Uzun bastante irritado. Naquela partida, Riera deixou seu meia no banco durante todo o jogo e, em seguida, repreendeu-o.

“Ele sabe o que deve fazer com e sem a bola. Se ele fizer isso pela equipe, e não por mim, ele vai jogar”, criticou o técnico espanhol, que indiretamente acusou Uzun de não se dedicar o suficiente ao time. “O fato de alguns não terem jogado se deve ao fato de que se pode ser ótimo com a bola, mas não ser bom sem ela. Com o Albert, você não vai jogar. Sou muito claro quanto a isso. Quero jogadores completos. Eles precisam cumprir ambas as funções”, afirmou Riera.