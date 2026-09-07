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'Talvez a pessoa que fez a tabela de jogos fosse italiana' - José Mourinho detona o calendário e admite surpresa com jejum da Inter na Liga dos Campeões
Mourinho questiona calendário e elogia consistência da Inter
Mourinho voltou a sugerir mais uma vez que fatores externos podem estar influenciando a tabela de jogos do Real Madrid, mas seu foco imediato agora se volta para um velho conhecido. O técnico português comandou a Inter entre 2008 e 2010, levando o clube a uma histórica tríplice coroa em 2010, que incluiu o terceiro e mais recente título da Champions League dos nerazzurri, antes de o time sofrer derrotas em finais em 2023 e 2025.
Apesar de sua frustração com a tabela, o 'Special One' fez elogios importantes à continuidade tática em seu ex-clube. Ao refletir sobre o progresso da equipe desde sua histórica campanha da tríplice coroa em 2010, ele destacou a estabilidade no gigante italiano ao confirmar que não poderá contar com Arda Guler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga por suspensão. "A Inter tem sido um grande time há seis anos. De (Antonio) Conte a (Simone) Inzaghi e (Cristian) Chivu, o modelo de jogo é o mesmo. É uma equipe que pode jogar de olhos fechados. A única surpresa nos últimos anos é que ele nunca venceu a Champions League. Amanhã teremos três jogadores suspensos, mas em campo sempre serão 11 contra 11. Talvez quem fez a tabela fosse italiano."
- Getty Images Sport
Abordando rumores e relacionamentos entre jogadores
A preparação para a partida também foi marcada por perguntas sobre a relação de Mourinho com integrantes atuais da Inter, especificamente Chivu. O romeno jogou sob o comando de Mourinho durante o período em que estiveram juntos no Stadio Meazza antes de seguir para a carreira de treinador e levar a Inter à dobradinha da liga nacional e da copa na última temporada. Rumores sugeriam um atrito entre os dois, mas Mourinho tratou de encerrar rapidamente essa especulação durante sua entrevista coletiva pré-jogo, defendendo o forte vínculo que mantém com seu ex-zagueiro.
"Ele foi meu jogador; trabalhamos juntos", respondeu Mourinho, via Marca, ao ser questionado sobre a relação entre eles. "Passamos por muita coisa juntos, coisas boas e ruins. Com quem você falou para descobrir se eu tenho uma relação ruim com ele? Com quem?"
Dando a volta por cima após a decepção no cenário doméstico
O Real Madrid chega a este confronto europeu após um revés em La Liga, tendo sofrido uma derrota fora de casa para o Real Betis. Mourinho está determinado a ver de sua equipe a eficiência que faltou durante a viagem a Sevilha. "Quero vencer [amanhã]. Posso dizer a vocês que quero jogar bem, mas não quero jogar bem como fizemos contra o Real Betis e depois perder."
O técnico tem plena consciência da pressão crescente no clube mais vitorioso da Europa. O Real Madrid, que detém o recorde de 15 títulos da Liga dos Campeões e levantou o troféu pela última vez na temporada 2023-24, caiu nas quartas de final contra Arsenal e Bayern de Munique nas duas campanhas seguintes. "Estamos em uma fase em que vamos disputar oito jogos, e o objetivo é nos classificar [para a próxima fase]. Quero focar neste jogo apenas", acrescentou Mourinho.
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Reação do vestiário e gols da Champions League
Mourinho também ofereceu uma visão sobre o ambiente no vestiário após a primeira derrota na campanha, contra o Real Betis, que interrompeu uma sequência de três vitórias no início da temporada de La Liga. De volta para uma segunda passagem, após a primeira entre 2010 e 2013, para recolocar o clube no caminho dos títulos depois de terminar a última temporada sem conquistas, o técnico português ficou satisfeito com a reação imediata de seu elenco. "Eu os vi da maneira que queria vê-los, mortos no vestiário em Sevilha, e depois prontos para o treino no domingo", observou.
Apesar de reconhecer algumas falhas técnicas em suas atuações recentes, Mourinho segue confiante na capacidade de sua equipe de competir no mais alto nível. "Estamos convencidos de que fizemos um bom jogo. Os gols que perdemos não são habituais. Temos problemas bem conhecidos, mas é isso. Vamos jogar para competir. Sou o técnico do Real Madrid, e temos um jogo muito importante da Champions League amanhã. Acho que nós dois vamos nos classificar, e é possível estar em ambos no futuro. Cada ponto é importante. A Inter vem aqui em busca de pontos."
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