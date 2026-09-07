Mourinho voltou a sugerir mais uma vez que fatores externos podem estar influenciando a tabela de jogos do Real Madrid, mas seu foco imediato agora se volta para um velho conhecido. O técnico português comandou a Inter entre 2008 e 2010, levando o clube a uma histórica tríplice coroa em 2010, que incluiu o terceiro e mais recente título da Champions League dos nerazzurri, antes de o time sofrer derrotas em finais em 2023 e 2025.

Apesar de sua frustração com a tabela, o 'Special One' fez elogios importantes à continuidade tática em seu ex-clube. Ao refletir sobre o progresso da equipe desde sua histórica campanha da tríplice coroa em 2010, ele destacou a estabilidade no gigante italiano ao confirmar que não poderá contar com Arda Guler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga por suspensão. "A Inter tem sido um grande time há seis anos. De (Antonio) Conte a (Simone) Inzaghi e (Cristian) Chivu, o modelo de jogo é o mesmo. É uma equipe que pode jogar de olhos fechados. A única surpresa nos últimos anos é que ele nunca venceu a Champions League. Amanhã teremos três jogadores suspensos, mas em campo sempre serão 11 contra 11. Talvez quem fez a tabela fosse italiano."