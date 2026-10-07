Talismã de volta! Kylian Mbappe volta aos treinos bem a tempo dos jogos decisivos do Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho

Mbappe voltou aos treinos completos em Valdebebas, dando um enorme impulso ao Real Madrid antes de seus próximos compromissos de La Liga. O atacante foi visto trabalhando ao lado dos companheiros de equipe nesta quarta-feira e pareceu afiado e pronto para entrar em ação após um breve período afastado depois de sofrer uma lesão no joelho durante a vitória da França sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa. Sua presença no campo de treinamento confirma que ele está no caminho certo para atuar contra o Villarreal neste sábado, como sugerido originalmente pelo Marca.

O retorno do francês acontece após uma data Fifa agitada, que incluiu um gol pela França, um susto posterior com lesão e um curto período de férias que gerou debate entre os madridistas. Apesar do barulho em torno de suas recentes viagens a Paris e à Suíça, Mbappe pareceu focado durante a sessão sob o comando de Mourinho.