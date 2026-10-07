Getty Images Sport
Traduzido por
Talismã de volta! Kylian Mbappe volta aos treinos bem a tempo dos jogos decisivos do Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho
Mbappé volta a ser opção para duelo com o Villarreal
Mbappe voltou aos treinos completos em Valdebebas, dando um enorme impulso ao Real Madrid antes de seus próximos compromissos de La Liga. O atacante foi visto trabalhando ao lado dos companheiros de equipe nesta quarta-feira e pareceu afiado e pronto para entrar em ação após um breve período afastado depois de sofrer uma lesão no joelho durante a vitória da França sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa. Sua presença no campo de treinamento confirma que ele está no caminho certo para atuar contra o Villarreal neste sábado, como sugerido originalmente pelo Marca.
O retorno do francês acontece após uma data Fifa agitada, que incluiu um gol pela França, um susto posterior com lesão e um curto período de férias que gerou debate entre os madridistas. Apesar do barulho em torno de suas recentes viagens a Paris e à Suíça, Mbappe pareceu focado durante a sessão sob o comando de Mourinho.
- AFP
Dados vitais destacam a importância do retorno
Embora as manchetes fora de campo sobre seu estilo de vida e suas ambições pela Bola de Ouro tenham dominado as redes sociais, as contribuições de Mbappe em campo seguem inigualáveis no elenco atual. Ele já participou de 40% do total de gols do Real Madrid nesta temporada, balançando as redes oito vezes dos 20 gols da equipe.
Sete de seus gols foram marcados no campeonato nacional, com o Santiago Bernabeu sendo seu palco mais produtivo. Recentemente, ele marcou um hat-trick soberbo contra a Real Sociedad e, na sequência, fez dois gols diante do Rayo Vallecano. Com o Real Madrid atualmente na quarta colocação de La Liga, com 15 pontos, seis atrás do líder Barcelona, sua capacidade de dominar partidas na capital espanhola será crucial neste sábado.
Impacto em competição europeia
A influência do atacante foi além de La Liga e chegou à Champions League. Mbappe foi decisivo na vitória de abertura do Madrid por 2 a 1 sobre a Inter, marcando um gol vital que garantiu que o Real Madrid começasse sua campanha europeia em alta. Em termos estatísticos, ele marcou em cinco de suas oito partidas nesta temporada, demonstrando um nível de consistência no qual Mourinho se apoia para o equilíbrio tático.
No entanto, o ex-jogador do PSG ainda tem margem para melhorar em relação ao seu desempenho fora de casa. Ele não conseguiu balançar as redes em visitas difíceis para enfrentar o Real Betis e o Atletico Madrid, o que sugere que suas melhores atuações, no momento, estão reservadas para os torcedores em casa.
- Getty Images Sport
Um calendário brutal em outubro aguarda
O momento da recuperação de Mbappe é perfeito, diante do calendário assustador que o Real Madrid terá pela frente nas próximas semanas. Depois do confronto com o Villarreal, o Real Madrid terá de encarar um jogo em casa contra o Sevilla antes de viajar para enfrentar o arquirrival Barcelona em 25 de outubro.
Além desses confrontos domésticos de alto risco, o clube também terá de cumprir compromissos europeus contra Roma e RB Leipzig. Mbappe agora tem uma curta janela para ajustar seu ritmo de jogo antes de voltar a campo sob os holofotes do Bernabéu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.