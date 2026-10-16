AFP
Traduzido por
“Talento não falta, mas...”: Rafa Benitez analisa os problemas táticos que afligem o futebol italiano
A atual crise defensiva do futebol italiano
Após um início desastroso de campanha na Champions League, os clubes da Serie A conseguiram apenas uma vitória em oito partidas. Na rodada de abertura, o Como foi o único italiano a vencer, ao derrotar o Leipzig, enquanto a Roma empatou com o Fenerbahce. Já a Inter e o Napoli perderam para o Real Madrid e o Arsenal, respectivamente. A situação piorou na segunda rodada, quando os quatro clubes foram derrotados: a Inter perdeu para o Club Brugge, a Roma foi derrotada pelo Real Madrid, o Napoli perdeu para o Villarreal e o Como foi derrotado pelo Feyenoord. Essa sequência ruim evidencia um problema fundamental.
- AFP
Talento de ponta permanece apesar de problemas táticos
Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, Benitez rejeitou a ideia de que faltem jogadores de qualidade à Itália, embora reconheça a crise mais ampla. “A Itália está passando por dificuldades, como mostram as três Copas do Mundo das quais ficou de fora, mas há questões diferentes a enfrentar”, explicou Benitez. Para ele, os problemas estruturais estão nos clubes e nas categorias de base, e não na falta de jogadores de elite.
“De um lado, estão os clubes, suas decisões e seus investimentos. Do outro, estão a seleção, as categorias de base e o talento disponível, que não acredito que esteja em falta”, afirmou.
Perdendo a histórica capacidade de se defender
O treinador espanhol concordou, então, com as opiniões de Massimiliano Allegri e Fabio Capello sobre as fragilidades táticas. “Refleti sobre algo que Allegri disse, e que acredito que Capello também tenha dito, e concordo”, observou Benitez. “A Itália perdeu a capacidade de defender, uma das marcas de uma cultura futebolística que foi dominante por muito tempo. A seleção também tem jogadores de alto nível no setor defensivo: Donnarumma é talvez o melhor goleiro do mundo, Calafiori é titular do Arsenal, Bastoni é uma peça fundamental da Inter, e Dimarco é um ala que pode causar problemas aos adversários quando avança.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para os clubes italianos?
Na próxima rodada, as equipes italianas terão uma oportunidade crucial de reagir na terceira rodada da Champions League. O Napoli enfrenta o Bodo/Glimt, a Roma encara o Slovan Bratislava, o Como joga contra o Manchester United e a Inter enfrenta o Shakhtar. Para se recuperar, concluiu Benitez, os clubes precisam "se concentrar nos jogadores jovens e em um estilo de jogo equilibrado", deixando de lado sistemas de marcação individual que os deixam expostos.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.