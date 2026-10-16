“Talento não falta, mas...”: Rafa Benitez analisa os problemas táticos que afligem o futebol italiano

Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, Benitez rejeitou a ideia de que faltem jogadores de qualidade à Itália, embora reconheça a crise mais ampla. “A Itália está passando por dificuldades, como mostram as três Copas do Mundo das quais ficou de fora, mas há questões diferentes a enfrentar”, explicou Benitez. Para ele, os problemas estruturais estão nos clubes e nas categorias de base, e não na falta de jogadores de elite.

“De um lado, estão os clubes, suas decisões e seus investimentos. Do outro, estão a seleção, as categorias de base e o talento disponível, que não acredito que esteja em falta”, afirmou.