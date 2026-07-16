“Talento e liderança de nível mundial” - Lindsey Heaps, estrela da Seleção Feminina dos EUA, está apta a fazer sua tão esperada estreia na Cúpula de Denver pela NWSL contra o Portland Thorns neste sábado

Se Heaps estrear neste fim de semana, a meio-campista terá muitos motivos para se emocionar. Trata-se de seu retorno a casa após a passagem pela Europa, e o jogo será contra o clube pelo qual ela atuou pela última vez na NWSL: o Portland Thorns.

Heaps passou seis temporadas no Portland Thorns antes de se transferir para a França, onde disputou 105 partidas e foi eleita a MVP da NWSL em 2018. Ela ajudou a levar o Thorns a dois títulos do NWSL Shield, em 2016 e 2021, e ao título do Campeonato da NWSL de 2017. Na final do Campeonato da NWSL de 2017, ela marcou o gol da vitória que garantiu o título.



