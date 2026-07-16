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“Talento e liderança de nível mundial” - Lindsey Heaps, estrela da Seleção Feminina dos EUA, está apta a fazer sua tão esperada estreia na Cúpula de Denver pela NWSL contra o Portland Thorns neste sábado
- NWSL
Heaps foi escalado para jogar neste fim de semana pelo Denver Summit
Se Heaps estrear neste fim de semana, a meio-campista terá muitos motivos para se emocionar. Trata-se de seu retorno a casa após a passagem pela Europa, e o jogo será contra o clube pelo qual ela atuou pela última vez na NWSL: o Portland Thorns.
Heaps passou seis temporadas no Portland Thorns antes de se transferir para a França, onde disputou 105 partidas e foi eleita a MVP da NWSL em 2018. Ela ajudou a levar o Thorns a dois títulos do NWSL Shield, em 2016 e 2021, e ao título do Campeonato da NWSL de 2017. Na final do Campeonato da NWSL de 2017, ela marcou o gol da vitória que garantiu o título.
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'Um momento emocionante'
“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas oficiais à Lindsey de volta ao Colorado”, disse o técnico do Denver Summit FC, Nick Cushing, em um comunicado à imprensa na quinta-feira.
“O retorno de Lindsey à NWSL é um momento emocionante para o nosso clube, nossos torcedores e toda a comunidade do futebol do Colorado. O talento de nível mundial e a liderança de Lindsey terão um impacto imediato tanto em campo quanto no vestiário, e mal podemos esperar para vê-la vestir o uniforme e entrar em campo pela primeira vez.”
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Grande volta ao lar para Heaps
Um dos principais destaques a serem acompanhados com o retorno de Heaps à NWSL é o fato de ela passar a jogar por um clube em seu estado natal. Denver, no Colorado, conseguiu que o Denver Summit fosse uma das duas equipes de expansão a ingressar na NWSL em 2026.
Este também será o primeiro jogo da equipe no Centennial Stadium — sua sede temporária até que o estádio planejado de US$ 150 milhões em Denver seja concluído em 2028. O Centennial Stadium fica diretamente ligado ao novo centro de treinamento da equipe, considerado um dos melhores da liga.
- NWSL
E agora, o que vem a seguir?
O Denver Summit receberá o Portland Thorns na 12ª rodada da NWSL e chega ao fim de semana na 11ª posição na tabela do campeonato, com um histórico geral de 4 vitórias, 5 derrotas e 4 empates.
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