Madjo marcou um gol de empate crucial para o Aston Villa contra o Paris Saint-Germain. O atacante se juntou ao clube em uma surpreendente negociação de £ 12 milhões junto ao Metz em janeiro de 2026.

Apesar de ter desperdiçado duas oportunidades de cabeça no início, o atacante seguiu encontrando espaço dentro da área, e sua persistência finalmente valeu a pena nos acréscimos do primeiro tempo.

John McGinn fez um cruzamento preciso para a segunda trave, e Madjo finalizou de primeira com o pé esquerdo, mandando a bola no ângulo sem que ela tocasse o chão, deixando o Aston Villa em 1 a 1. Essa finalização precisa marcou um momento altamente significativo para o talento em ascensão.