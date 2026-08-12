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Talento de 17 anos do Aston Villa se anuncia no cenário europeu ao se tornar o artilheiro mais jovem da história da Supercopa
Fazendo história no cenário europeu
Madjo marcou um gol de empate crucial para o Aston Villa contra o Paris Saint-Germain. O atacante se juntou ao clube em uma surpreendente negociação de £ 12 milhões junto ao Metz em janeiro de 2026.
Apesar de ter desperdiçado duas oportunidades de cabeça no início, o atacante seguiu encontrando espaço dentro da área, e sua persistência finalmente valeu a pena nos acréscimos do primeiro tempo.
John McGinn fez um cruzamento preciso para a segunda trave, e Madjo finalizou de primeira com o pé esquerdo, mandando a bola no ângulo sem que ela tocasse o chão, deixando o Aston Villa em 1 a 1. Essa finalização precisa marcou um momento altamente significativo para o talento em ascensão.
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Comentaristas reagem ao gol de curta distância
O gol deixou espectadores e comentaristas impressionados, enquanto o Aston Villa provava que pertence a este palco. Falando à BBC Radio 5 Live, o ex-atacante da Inglaterra Dion Dublin deu sua opinião sobre a postura incansável do atacante durante todo o primeiro tempo. "Uau! O jovem não aceita um não como resposta, ele continuou aparecendo nessas posições, eu disse para continuarem dando chances a Brian Madjo. Ele acerta no ângulo de cima de perto, tira Willian Pacho da bola na força, voleio de pé esquerdo e que finalização. John McGinn não está deixando de cruzar. Eles foram orientados pelo técnico a não deixar de cruzar", afirmou Dublin.
Reagindo após um revés precoce
Antes de o atacante adolescente empatar a partida, o Paris Saint-Germain havia tomado a iniciativa na metade do primeiro tempo. Khvicha Kvaratskhelia demonstrou sua qualidade ao colocar o time francês em vantagem aos 20 minutos. Kvaratskhelia puxou para o pé direito e soltou uma finalização potente, sem chances para Marco Bizot. No entanto, o Aston Villa se recusou a recuar e criou várias chances. O autor do gol quase balançou as redes pouco depois, quando seu cabeceio passou muito perto do alvo. Emi Buendia também acertou a trave após uma boa tabela dentro da área. O time inglês pressionou nos 10 minutos finais, o que acabou levando ao empate histórico.
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O que vem a seguir?
O Aston Villa tem uma segunda metade enorme pela frente enquanto busca conquistar um título europeu contra um formidável Paris Saint-Germain. O jovem atacante, sem dúvida, estará cheio de confiança e pode desempenhar um papel decisivo no desfecho final. Se mantiver esse nível de atuação, ele está destinado a uma temporada de afirmação extraordinária na Premier League.
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