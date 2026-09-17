O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, aproveitou o confronto da terceira rodada para mostrar a profundidade de talento nas categorias de base do clube, fazendo dez mudanças em relação ao time que derrotou o Manchester United. Entre as caras novas estava Floyd, filho do ex-pilar do Blackburn Rovers Christopher Samba, que era um de dois irmãos atualmente na academia do City.

Com a missão de comandar o ataque no lugar do poupado Erling Haaland, o adolescente pareceu à vontade imediatamente, participando das jogadas e mostrando a presença física que marcou a carreira de seu pai, embora em uma função mais avançada.

O gol saiu aos 29 minutos, quando outro estreante, Allan, fez um cruzamento preciso para a área. Samba mostrou um notável faro de gol ao alcançar a bola com uma cabeçada de raspão que não deu chances a Daniel Grimshaw. Foi um momento de pura emoção para o jovem, marcando uma estreia dos sonhos para o garoto e levando a torcida no Etihad a cantar seu nome.

O City não precisou esperar muito para ampliar a vantagem, com Ryan Cherki balançando as redes apenas três minutos depois.