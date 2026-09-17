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Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Tal pai, tal filho! Floyd, filho de 17 anos de Christopher Samba, marca duas vezes em sua estreia profissional pelo Manchester City na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City na Copa da Liga Inglesa

F. Samba
Manchester City
Manchester City x Norwich
Norwich
Carabao Cup

O Manchester City começou a defesa do seu título da Copa da Liga em grande estilo, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Norwich City no Etihad Stadium. A noite foi do estreante de 17 anos Floyd Samba, que mostrou que o fruto não cai longe da árvore ao marcar dois gols em sua primeira partida pela equipe principal.

  • Samba lidera a ofensiva da base

    O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, aproveitou o confronto da terceira rodada para mostrar a profundidade de talento nas categorias de base do clube, fazendo dez mudanças em relação ao time que derrotou o Manchester United. Entre as caras novas estava Floyd, filho do ex-pilar do Blackburn Rovers Christopher Samba, que era um de dois irmãos atualmente na academia do City.

    Com a missão de comandar o ataque no lugar do poupado Erling Haaland, o adolescente pareceu à vontade imediatamente, participando das jogadas e mostrando a presença física que marcou a carreira de seu pai, embora em uma função mais avançada.

    O gol saiu aos 29 minutos, quando outro estreante, Allan, fez um cruzamento preciso para a área. Samba mostrou um notável faro de gol ao alcançar a bola com uma cabeçada de raspão que não deu chances a Daniel Grimshaw. Foi um momento de pura emoção para o jovem, marcando uma estreia dos sonhos para o garoto e levando a torcida no Etihad a cantar seu nome.

    O City não precisou esperar muito para ampliar a vantagem, com Ryan Cherki balançando as redes apenas três minutos depois.

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Domínio total no Etihad

    Qualquer esperança de reação do Norwich foi por água abaixo apenas três minutos após o reinício. Allan, que vinha sendo uma ameaça constante pela ponta, puxou a bola para a perna esquerda e finalizou rasteiro, sem chances para Grimshaw, para marcar em sua estreia.

    O gol do brasileiro resumiu a diferença de nível entre os campeões da Premier League e seus adversários da Championship. O City seguiu pressionando, com Nico O'Reilly e Rico Lewis controlando o ritmo do jogo no meio-campo, enquanto os visitantes corriam atrás da bola sob a chuva de Manchester.


  • O ritmo do samba continua

    As manchetes foram garantidas aos 54 minutos, quando Samba balançou as redes pela segunda vez. Recebendo a bola de Rayan Ait-Nouri pelo lado direito da área, o jovem de 17 anos mostrou uma frieza incomum para a idade ao colocar uma finalização deliciosa no canto oposto. Foi um gol que combinou força e finesse, sugerindo que o jogador formado nas categorias de base tem um futuro enorme sob a tutela de Maresca.

    O técnico optou por manter Samba em campo durante toda a partida, claramente na esperança de que o atacante pudesse completar um hat-trick histórico em sua estreia. Samba não foi o único jovem a deixar uma impressão duradoura na noite. Ryan McAidoo, acionado no decorrer da partida, fechou a goleada aos 89 minutos após uma bela jogada coletiva.

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  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NORWICH CITYAFP

    Brighton espera na quarta fase

    O locutor do estádio no Etihad teve grande prazer em informar ao público que o City receberia o Brighton na quarta rodada, após a vitória da equipe sobre o Manchester United. Com a pausa internacional se aproximando, Maresca ficará encantado com a forma como seus jogadores menos utilizados e as promessas da base corresponderam. O técnico italiano superou com sucesso um confronto potencialmente complicado, ao mesmo tempo em que poupou suas principais estrelas para o próximo duelo da Premier League contra o Sunderland.

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