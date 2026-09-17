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Tal pai, tal filho! Floyd, filho de 17 anos de Christopher Samba, marca duas vezes em sua estreia profissional pelo Manchester City na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City na Copa da Liga Inglesa
Samba lidera a ofensiva da base
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, aproveitou o confronto da terceira rodada para mostrar a profundidade de talento nas categorias de base do clube, fazendo dez mudanças em relação ao time que derrotou o Manchester United. Entre as caras novas estava Floyd, filho do ex-pilar do Blackburn Rovers Christopher Samba, que era um de dois irmãos atualmente na academia do City.
Com a missão de comandar o ataque no lugar do poupado Erling Haaland, o adolescente pareceu à vontade imediatamente, participando das jogadas e mostrando a presença física que marcou a carreira de seu pai, embora em uma função mais avançada.
O gol saiu aos 29 minutos, quando outro estreante, Allan, fez um cruzamento preciso para a área. Samba mostrou um notável faro de gol ao alcançar a bola com uma cabeçada de raspão que não deu chances a Daniel Grimshaw. Foi um momento de pura emoção para o jovem, marcando uma estreia dos sonhos para o garoto e levando a torcida no Etihad a cantar seu nome.
O City não precisou esperar muito para ampliar a vantagem, com Ryan Cherki balançando as redes apenas três minutos depois.
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Domínio total no Etihad
Qualquer esperança de reação do Norwich foi por água abaixo apenas três minutos após o reinício. Allan, que vinha sendo uma ameaça constante pela ponta, puxou a bola para a perna esquerda e finalizou rasteiro, sem chances para Grimshaw, para marcar em sua estreia.
O gol do brasileiro resumiu a diferença de nível entre os campeões da Premier League e seus adversários da Championship. O City seguiu pressionando, com Nico O'Reilly e Rico Lewis controlando o ritmo do jogo no meio-campo, enquanto os visitantes corriam atrás da bola sob a chuva de Manchester.
O ritmo do samba continua
As manchetes foram garantidas aos 54 minutos, quando Samba balançou as redes pela segunda vez. Recebendo a bola de Rayan Ait-Nouri pelo lado direito da área, o jovem de 17 anos mostrou uma frieza incomum para a idade ao colocar uma finalização deliciosa no canto oposto. Foi um gol que combinou força e finesse, sugerindo que o jogador formado nas categorias de base tem um futuro enorme sob a tutela de Maresca.
O técnico optou por manter Samba em campo durante toda a partida, claramente na esperança de que o atacante pudesse completar um hat-trick histórico em sua estreia. Samba não foi o único jovem a deixar uma impressão duradoura na noite. Ryan McAidoo, acionado no decorrer da partida, fechou a goleada aos 89 minutos após uma bela jogada coletiva.
- AFP
Brighton espera na quarta fase
O locutor do estádio no Etihad teve grande prazer em informar ao público que o City receberia o Brighton na quarta rodada, após a vitória da equipe sobre o Manchester United. Com a pausa internacional se aproximando, Maresca ficará encantado com a forma como seus jogadores menos utilizados e as promessas da base corresponderam. O técnico italiano superou com sucesso um confronto potencialmente complicado, ao mesmo tempo em que poupou suas principais estrelas para o próximo duelo da Premier League contra o Sunderland.
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