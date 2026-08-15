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Taiwo Awoniyi se aproxima de saída do Nottingham Forest enquanto o recém-promovido Coventry City finaliza acordo
Coventry City se prepara para retornar à elite
De acordo com o The Athletic, o Nottingham Forest está finalizando a venda do atacante Taiwo Awoniyi para o Coventry City em um acordo que ressalta as enormes ambições do time recém-promovido. O Coventry se prepara para sua primeira temporada na Premier League em 25 anos e identificou o atacante de 29 anos como um reforço-chave para suas opções ofensivas.
O internacional nigeriano chegou ao City Ground no verão de 2022, concluindo uma transferência, então recorde do clube, de £17,2 milhões vinda do Union Berlin, em um contrato de cinco anos. Ele rapidamente se firmou como um dos favoritos da torcida, construindo a reputação de aparecer com gols decisivos em partidas de alta pressão contra os maiores clubes da Premier League.
- AFP
Momentos memoráveis de Awoniyi no Forest
Apesar de sua saída iminente, Awoniyi deixa para trás um legado definido por gols decisivos que mantiveram o Nottingham Forest na elite. O atacante teve uma campanha de estreia memorável, marcando gols icônicos da vitória contra Liverpool e Arsenal para encerrar a temporada 2022-23 com 10 gols em 27 partidas da liga, marca que se mostrou fundamental para manter o time de Steve Cooper fora do rebaixamento.
Mesmo com a redução de suas oportunidades como titular, o atacante seguiu sendo uma opção confiável saindo do banco sempre que era acionado. Limitado a apenas 18 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo somente três como titular na Premier League, Awoniyi ainda conseguiu deixar sua marca quando recebeu a oportunidade. O principal destaque foi a atuação decisiva com dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, em maio passado, antes de marcar novamente no triunfo crucial por 3 a 0 contra o Tottenham Hotspur, que deixou o Forest longe da zona de rebaixamento.
Dificuldades com lesões e concorrência
A queda do atacante na hierarquia foi resultado de uma combinação de lesões persistentes e forte concorrência interna. Awoniyi começou a campanha de 2023-24 em grande forma, com três gols em seus primeiros três jogos, mas dois longos períodos afastado por lesão interromperam seu embalo. Depois disso, ele teve dificuldades para recuperar uma vaga entre os titulares e acabou ficando atrás de Chris Wood e Igor Jesus na hierarquia ofensiva de Nuno Espirito Santo.
Para Awoniyi, a mudança abre o capítulo mais recente de uma carreira já bastante itinerante pelo futebol europeu. O nigeriano passou seis anos vinculado ao Liverpool sem fazer uma aparição pela equipe principal, acumulando uma série de empréstimos, antes de finalmente se firmar com uma transferência em definitivo para o Union Berlin em 2021.
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A onda de gastos recorde do Coventry
O Coventry City mostrou ambição no mercado de transferências após o acesso, quebrando seu recorde de transferência três vezes neste verão europeu enquanto se prepara para o retorno à Premier League. A investida por Awoniyi vem na esteira de várias contratações de peso feitas para fortalecer a equipe de Frank Lampard. Os Sky Blues concluíram recentemente um negócio recorde pelo meio-campista do Nordsjaelland Caleb Yirenkyi, com a taxa superando os £ 22,5 milhões gastos anteriormente com o goleiro do Brighton Carl Rushworth no início da janela.
Os Sky Blues também reforçaram sua linha defensiva neste verão europeu, desembolsando £ 17 milhões para contratar o zagueiro Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt. Essas contratações de impacto chegam em boa hora, já que o Coventry se prepara para abrir sua campanha na Premier League com uma difícil visita ao atual campeão Arsenal em 21 de agosto.
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