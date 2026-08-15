Taiwo Awoniyi se aproxima de saída do Nottingham Forest enquanto o recém-promovido Coventry City finaliza acordo

Apesar de sua saída iminente, Awoniyi deixa para trás um legado definido por gols decisivos que mantiveram o Nottingham Forest na elite. O atacante teve uma campanha de estreia memorável, marcando gols icônicos da vitória contra Liverpool e Arsenal para encerrar a temporada 2022-23 com 10 gols em 27 partidas da liga, marca que se mostrou fundamental para manter o time de Steve Cooper fora do rebaixamento.

Mesmo com a redução de suas oportunidades como titular, o atacante seguiu sendo uma opção confiável saindo do banco sempre que era acionado. Limitado a apenas 18 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo somente três como titular na Premier League, Awoniyi ainda conseguiu deixar sua marca quando recebeu a oportunidade. O principal destaque foi a atuação decisiva com dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, em maio passado, antes de marcar novamente no triunfo crucial por 3 a 0 contra o Tottenham Hotspur, que deixou o Forest longe da zona de rebaixamento.