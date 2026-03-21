Stefano Tacconi, ex-goleiro da Juventus e da Seleção Italiana, como se pode ler nosite Gazzetta.it, fala sobre a situação dos goleiros na atual Juventus, com um olhar também para as decisões de mercado que os bianconeri terão de tomar.





Foi correto tirar a vaga de titular de Di Gregorio?

“Na minha opinião, deve haver um período de reflexão; depois veremos o que acontecerá a longo prazo. Di Gregorio não teve problemas no início porque a equipe estava indo bem, mas teve o azar de a Juve passar por uma queda de rendimento específica e ele também foi bastante afetado por isso.”





Você espera que as coisas possam mudar daqui até o final do campeonato?

“Não sei, vamos dar tempo ao tempo e ver se dá para consertar as coisas. Claro, depende também das intenções da diretoria: vejo muitos nomes de goleiros sendo associados à Juve, mas não acredito que o clube possa gastar muito mais do que isso.”



