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Gianluca Minchiotti

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Tacconi: "Juventus, Alisson não é mau, mas não se deve descartar a possibilidade de dar uma chance a Di Gregorio"

O ex-goleiro da Juventus fala sobre a situação atual e o futuro da baliza da Juventus

Stefano Tacconi, ex-goleiro da Juventus e da Seleção Italiana, como se pode ler nosite Gazzetta.it, fala sobre a situação dos goleiros na atual Juventus, com um olhar também para as decisões de mercado que os bianconeri terão de tomar.


Foi correto tirar a vaga de titular de Di Gregorio?

“Na minha opinião, deve haver um período de reflexão; depois veremos o que acontecerá a longo prazo. Di Gregorio não teve problemas no início porque a equipe estava indo bem, mas teve o azar de a Juve passar por uma queda de rendimento específica e ele também foi bastante afetado por isso.”


Você espera que as coisas possam mudar daqui até o final do campeonato?

“Não sei, vamos dar tempo ao tempo e ver se dá para consertar as coisas. Claro, depende também das intenções da diretoria: vejo muitos nomes de goleiros sendo associados à Juve, mas não acho que o clube possa gastar muito mais do que isso.”


  • O FUTURO

    No mercado:

    "Quem seria o meu favorito? Vicario é um bom goleiro, está no elenco da Seleção. Gosto muito do Carnesecchi e acho que ele já estaria pronto para um grande clube, porque o Atalanta, basicamente, é um grande clube. O Alisson também não é ruim, mas eu não descartaria dar uma nova chance ao Di Gregorio, porque a culpa não é só dele. Cabe ao Spalletti decidir o que quer fazer. Agora, de qualquer forma, o mais importante é alcançar o quarto lugar”.


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