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Zinedine ZidaneGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Tacchinardi: "Zidane é um grande técnico? Nem com uma bola de cristal. Mancini carrega um veneno dentro de si"

Juventus
França

O ex-meio-campista da Juventus fala dos dois treinadores que amanhã à noite vão se enfrentar em França x Itália

Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e da seleção italiana, fala sobre Zinedine Zidane, seu companheiro de equipe nos tempos de Juventus e atual técnico da França, adversária da Itália amanhã à noite, em Paris, pela Nations League: "Se eu esperava que Zizou se tornaria um grande treinador? Nunca, nunca, zero, nem com uma bola de cristal. E desafio todos os meus companheiros na Juve a dizer o contrário, ou seja, que Zizou se tornaria não um grande, mas um supertreinador. Honestamente, eu esperava vê-lo na Juve , mas ele tem esse amor pela seleção que o levou a se tornar técnico. E tê-lo no banco é um valor para os jogadores".


Tacchinardi prossegue: "Quem revejo nele entre os treinadores que tive em Turim? Diria Ancelotti pela maneira como fica no banco. Lippi também sabia construir uma grande relação com os jogadores, mas, em comparação com Carlo e Zizou, durante a partida era mais... “exuberante”".

  • Por fim, Tacchinardi também fala de Roberto Mancini, técnico da Itália: "Por que Mancini é o homem certo para nos recolocar em alta? Vou ser sincero, eu tinha a dúvida ligada ao fato de que ele talvez estivesse um pouco acomodado depois de ter ido treinar em certos países. Mudei de ideia quando o vi na Turquia, em Bursa, na entrevista feita logo depois do fim da partida: ele carregava um veneno que demonstrava como ainda estava irritado pelo que aconteceu depois do jogo com a Bélgica. Ficou evidente que ele não tinha gostado dos ataques feitos aos seus jogadores. E, hoje em dia, é fundamental que o treinador consiga transmitir esse veneno aos jogadores. Além disso, acho que Mancini é o homem certo porque sempre fez suas equipes jogarem bem, o que certamente não faz mal algum... Mas repito: quando você ainda tem isso aí dentro, ainda pode dar algo grande ao futebol".

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