Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e da seleção italiana, fala sobre Zinedine Zidane, seu companheiro de equipe nos tempos de Juventus e atual técnico da França, adversária da Itália amanhã à noite, em Paris, pela Nations League: "Se eu esperava que Zizou se tornaria um grande treinador? Nunca, nunca, zero, nem com uma bola de cristal. E desafio todos os meus companheiros na Juve a dizer o contrário, ou seja, que Zizou se tornaria não um grande, mas um supertreinador. Honestamente, eu esperava vê-lo na Juve , mas ele tem esse amor pela seleção que o levou a se tornar técnico. E tê-lo no banco é um valor para os jogadores".





Tacchinardi prossegue: "Quem revejo nele entre os treinadores que tive em Turim? Diria Ancelotti pela maneira como fica no banco. Lippi também sabia construir uma grande relação com os jogadores, mas, em comparação com Carlo e Zizou, durante a partida era mais... “exuberante”".