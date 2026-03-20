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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

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Tacchinardi sobre Bernardo Silva na Juventus: “É um jogador de alto nível. Spalletti só insiste em contratações desse tipo”

A Juventus está decidida a tentar trazer para Turim, a título gratuito, o meia-atacante português Bernardo Silva, cujo contrato com o Manchester City está chegando ao fim. As negociações com seu agente, Jorge Mendes, estão avançando, apesar das exigências financeiras elevadas — e justificadas — que ele está colocando sobre a mesa.


No entanto, indo além da questão financeira, há quem esteja analisando o impacto que um jogador como ele poderia ter no mundo da Juventus. Entre eles está o ex-meio-campista Alessio Tacchinardi que, nas páginas do Il Bianconero, não apenas endossa essa possibilidade — “É um jogador de alto nível” —, mas espera que todas as contratações da próxima temporada sejam do mesmo calibre.


  • BERNARDO SILVA: UM JOGADOR DE ALTO NÍVEL

    É claro que também são necessárias ideias, mas Bernardo Silva é um jogador de outro nível. Dá para ver, assim como Modric esteve este ano contra o Milan, que ele está em outro patamar. Ele mostra isso quando tem a bola, que nunca lhe escapa, sempre tem a jogada certa e se sente sempre à vontade em campo.

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  • COM ELE, NUNCA SE DIZERÁ "BEM, ELE PRECISA SE ADAPTAR"

    "Se o Bernardo Silva for para a Juve, com certeza não vamos dizer no final de novembro 'ah, mas ele ainda precisa se adaptar', porque são bons jogadores e, se são bons, são bons em qualquer lugar"

  • SPALLETTI E MARTELLI APOSTAM APENAS EM JOGADORES DE ALTO NÍVEL

    "Ele é um bom jogador e, por isso, espero que a Juventus vá atrás e o Spartelli se concentre apenas em jogadores de alto nível"



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