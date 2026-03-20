Tacchinardi sobre Bernardo Silva na Juventus: “É um jogador de alto nível. Spalletti só insiste em contratações desse tipo”

A Juventus está decidida a tentar trazer para Turim, a título gratuito, o meia-atacante português Bernardo Silva, cujo contrato com o Manchester City está chegando ao fim. As negociações com seu agente, Jorge Mendes, estão avançando, apesar das exigências financeiras elevadas — e justificadas — que ele está colocando sobre a mesa.





No entanto, indo além da questão financeira, há quem esteja analisando o impacto que um jogador como ele poderia ter no mundo da Juventus. Entre eles está o ex-meio-campista Alessio Tacchinardi que, nas páginas do Il Bianconero, não apenas endossa essa possibilidade — “É um jogador de alto nível” —, mas espera que todas as contratações da próxima temporada sejam do mesmo calibre.



