Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e atualmente comentarista, falou ao Tuttosport sobre a Juventus de hoje e alguns de seus protagonistas: "Minha crítica é aos jogadores, não a Spalletti. Com todo o respeito: eles precisam dar mais. E precisam se apoiar nos últimos vinte minutos, quando jogaram com outro veneno. Depois, talvez, possamos falar de tática…".





Sobre Kolo Muani: "Eu o critiquei porque, tecnicamente, ele fez uma partida ruim. Mas Randal não é centroavante, e encaixá-lo nesta Juventus, pela forma como ela joga, é extremamente difícil. O francês nunca ocupa a área. E, quando as defesas estão posicionadas, ele tem dificuldade e fica impaciente. Um conselho: que jogue com mais leveza, senão parece que estamos vendo Openda e David de novo. As camisas deles pesavam uma tonelada".