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Ao VivoIngressos
Alessio Tacchinardi of Juventus is tackled by Flavio Conceicao of Real MadridGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Tacchinardi: "Há um jogador com o verdadeiro espírito da Juventus, mas joga pouco"

Juventus
F. Gatti
A. Tacchinardi
Campeonato Italiano

Fala o ex-meio-campista da Juventus

Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e atualmente comentarista, falou ao Tuttosport sobre a Juventus de hoje e alguns de seus protagonistas: "Minha crítica é aos jogadores, não a Spalletti. Com todo o respeito: eles precisam dar mais. E precisam se apoiar nos últimos vinte minutos, quando jogaram com outro veneno. Depois, talvez, possamos falar de tática…".


Sobre Kolo Muani: "Eu o critiquei porque, tecnicamente, ele fez uma partida ruim. Mas Randal não é centroavante, e encaixá-lo nesta Juventus, pela forma como ela joga, é extremamente difícil. O francês nunca ocupa a área. E, quando as defesas estão posicionadas, ele tem dificuldade e fica impaciente. Um conselho: que jogue com mais leveza, senão parece que estamos vendo Openda e David de novo. As camisas deles pesavam uma tonelada".

  • A mentalidade da Juventus: "A sensação é que, infelizmente, poucos têm essa mentalidade. O problema é que pensamos em como jogava a minha Juventus, ou talvez a que conquistou nove títulos italianos. Todos estamos acostumados com aquilo, mas, ao longo dos anos, parte desse espírito se perdeu e podemos perder de vista o contexto real. Claro que alguns ainda têm esse espírito, mas jogam pouco".


    "Quem? Federico Gatti. Tenho a sensação de que ele representa o espírito da Juventus: é ranzinza, no bom sentido. É durão e motiva as pessoas. Também motiva os companheiros. Não sei por que não está jogando, mas me parece um daqueles capazes de liderar o time. Se são poucos, que pelo menos entrem em campo".


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