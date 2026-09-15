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Adel Taarabt(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Taarabt conta tudo sobre o Milan: "As mãos no pescoço de Kaká, as noites no Hollywood, os gritos de Abate"

Milan
A. Taarabt

O ex-jogador do Milan, que acaba de se aposentar, conta sua experiência em 2014

Adel Taarabt, ex Milan e Genoa, que há poucos dias anunciou sua aposentadoria do futebol, contou em entrevista à Gazzetta dello Sport alguns bastidores de sua passagem pelo Milan.


A experiência no Milan, emprestado por seis meses em 2014, sem depois ser comprado em definitivo

"Inzaghi não queria me manter. Simples. Naquele período eu tinha sido o melhor, com quatro gols e duas assistências. E digo isso com todo o respeito por Robinho, Kaká e Balotelli, que eram jogadores fortíssimos. Seedorf me valorizava. Tínhamos uma relação quase de pai e filho. Ainda hoje me lembro da estreia na Champions contra o Atlético de Madrid: no jogo de ida fiz uma partida maravilhosa. Achei que seria confirmado, mas não foi assim e entrei em depressão. Junto com a transferência frustrada para o PSG, são os dois grandes arrependimentos que carrego comigo".


O talento e o temperamento difícil

"Ninguém nunca me viu treinando. Eu dava sombreros, elásticos, pedaladas. Deixava o Mexes maluco. Balotelli chegava até a me comparar com Neymar. Depois, é verdade: durante os jogos eu mandava os treinadores para aquele lugar se me substituíam quando eu não queria. Mas sempre fui bom e gentil. E fora de campo eu me divertia... Restaurantes e baladas. Em Milão, depois dos jogos de domingo, íamos para a Hollywood. Lá também encontrávamos todos os jogadores dos outros times. Era divertido".



  • As mãos no pescoço de Kaká

    "Era um treino, ataque contra defesa. Não passei a bola para o Ricky e ele começou a gritar comigo por vários minutos. Não parava. Em certo momento, coloquei as mãos no pescoço dele. Perdi a cabeça por um segundo. No fim, pedimos desculpas um ao outro".


    Os gritos de Ignazio Abate

    "Falava o tempo todo. Às vezes, Seedorf me colocava para jogar na ponta direita e Abate era o lateral. Continuava me enchendo o saco: ‘Vai para cá, vai para lá, ataca, defende…’. Em certo momento, perdi a paciência e disse a ele: ‘Cala a boca!’. Não era nada contra mim, mas em campo ele era realmente pesado. Ignazio continua sendo uma pessoa extraordinária".


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