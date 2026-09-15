Taarabt conta tudo sobre o Milan: "As mãos no pescoço de Kaká, as noites no Hollywood, os gritos de Abate"

Adel Taarabt, ex Milan e Genoa, que há poucos dias anunciou sua aposentadoria do futebol, contou em entrevista à Gazzetta dello Sport alguns bastidores de sua passagem pelo Milan.





A experiência no Milan, emprestado por seis meses em 2014, sem depois ser comprado em definitivo

"Inzaghi não queria me manter. Simples. Naquele período eu tinha sido o melhor, com quatro gols e duas assistências. E digo isso com todo o respeito por Robinho, Kaká e Balotelli, que eram jogadores fortíssimos. Seedorf me valorizava. Tínhamos uma relação quase de pai e filho. Ainda hoje me lembro da estreia na Champions contra o Atlético de Madrid: no jogo de ida fiz uma partida maravilhosa. Achei que seria confirmado, mas não foi assim e entrei em depressão. Junto com a transferência frustrada para o PSG, são os dois grandes arrependimentos que carrego comigo".





O talento e o temperamento difícil

"Ninguém nunca me viu treinando. Eu dava sombreros, elásticos, pedaladas. Deixava o Mexes maluco. Balotelli chegava até a me comparar com Neymar. Depois, é verdade: durante os jogos eu mandava os treinadores para aquele lugar se me substituíam quando eu não queria. Mas sempre fui bom e gentil. E fora de campo eu me divertia... Restaurantes e baladas. Em Milão, depois dos jogos de domingo, íamos para a Hollywood. Lá também encontrávamos todos os jogadores dos outros times. Era divertido".







