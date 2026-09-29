O ex meia-atacante do Milan e do Marrocos Adel Taarabt concedeu uma longa entrevista à Gazzetta dello Sport para falar de sua experiência no Milan, da atual equipe comandada por Ruben Amorim e de seu passado não apenas italiano, mas no mundo do futebol.
Taarabt: "Balotelli me comparava a Neymar, coloquei as mãos no pescoço de Kaká. Foi Inzaghi quem não quis me manter, Amorim é como Gasperini"
Amorim, técnico de ponta
"Conheço Amorim desde os tempos de Benfica, embora nunca tenhamos jogado juntos. É um treinador de ponta: tem muita classe e é muito direto. Se tiver que deixar alguém fora do elenco, faz isso sem problemas. Diz o que pensa. Antes de assinar com o Milan, eu também tinha ouvido o rumor de um possível retorno ao Benfica. Mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, ele vai treiná-lo. Eu o comparo um pouco a Gasperini, para ele o coletivo vem antes do individual”.
MOREIRA
"Diego Moreira é um amigo. Eu o conheci no Benfica e ele também fala marroquino, graças ao companheiro da mãe dele. Falei com ele antes de assinar com o Milan. Eu disse: "Diego, você vai para um grande clube. Precisa ter costas largas porque a pressão é muito grande". Ele já sabia dessas coisas. É um garoto humilde, sempre sorridente. No tempo livre, gosta de dançar e aquelas trancinhas também o tornam único.
É um ponta direita, tem uma intensidade incrível e pode fazer o corredor inteiro. Com Amorim, só pode crescer. A doppietta contra a Lazio foi só uma amostra do que os torcedores do Milan vão ver. Ele é forte, garanto".
Gonçalo Ramos
"Ramos? Outro grande amigo. Não falei com ele ultimamente, mas é forte. Embora eu não saiba se ele é um verdadeiro camisa 9. No Benfica B, jogava aberto, recebia a bola e arrancava. Era um cavalo. No Milan, me parece que ele tem dificuldade no trabalho de costas para o gol. Pode atuar como segundo atacante, mas se doa totalmente pelo time. Contra a Juventus, ficou muito sozinho na área, mas acho que, com o tempo, Amorim vai conseguir valorizá-lo".
Modric me chamava de Zizou
"Joguei com Modric? Sim, e ele me chamava de ‘Zizou’. Eu tinha 18 anos e, certa vez, Luka me disse que eu era parecido com Zidane pela maneira como jogava. Dito por um futuro Bola de Ouro, isso causa um certo impacto".
A despedida do Milan
"A falta de compra em definitivo em 2014? Inzaghi não queria me manter. Simples. Naquele período, eu tinha sido o melhor, com quatro gols e duas assistências. E digo isso com todo o respeito por Robinho, Kaká e Balotelli, que eram jogadores fortíssimos. Seedorf me valorizava. Tínhamos uma relação quase de pai e filho.
A estreia na Champions contra o Atlético de Madrid eu lembro até hoje: no jogo de ida, fiz uma partida maravilhosa. Pensei que seria confirmado, mas não foi assim e caí em depressão. Junto com a transferência frustrada para o PSG, são os dois grandes arrependimentos que carrego comigo"
PERSONALIDADE DIFÍCIL?
Ninguém nunca me viu em treinamento. Eu dava chapéus, elásticos, pedaladas. Deixava o Mexes louco. Balotelli chegava até a me comparar com Neymar. Depois, é verdade: durante as partidas eu mandava os treinadores para aquele lugar se me substituíam quando eu não queria. Mas sempre fui bom e gentil. E, fora de campo, eu me divertia… Restaurantes e baladas. Em Milão, depois dos jogos de domingo, a gente ia para a Hollywood. Lá também encontrávamos todos os jogadores das outras equipes. Era divertido
As mãos no pescoço de Kaká e as brigas com Abate
"É verdade que certa vez coloquei as mãos no pescoço de Kaká? Era um treino, ataque contra defesa. Não passei a bola para o Ricky e ele começou a gritar comigo por vários minutos. Não parava. Em certo momento, coloquei as mãos no pescoço dele. Perdi a cabeça por um segundo. No fim, pedimos desculpas um ao outro.
Ele falava o tempo todo. Às vezes, Seedorf me colocava para jogar na ponta direita e Abate era o lateral. Ele continuava me enchendo o saco: ‘Vai por aqui, vai por ali, ataca, defende...’. Em certo momento, perdi a paciência e disse: ‘Fica quieto!’. Não era algo pessoal contra mim, mas em campo ele era realmente chato. Ignazio continua sendo uma pessoa extraordinária"
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