Taarabt: "Balotelli me comparava a Neymar, coloquei as mãos no pescoço de Kaká. Foi Inzaghi quem não quis me manter, Amorim é como Gasperini"

"Diego Moreira é um amigo. Eu o conheci no Benfica e ele também fala marroquino, graças ao companheiro da mãe dele. Falei com ele antes de assinar com o Milan. Eu disse: "Diego, você vai para um grande clube. Precisa ter costas largas porque a pressão é muito grande". Ele já sabia dessas coisas. É um garoto humilde, sempre sorridente. No tempo livre, gosta de dançar e aquelas trancinhas também o tornam único.

É um ponta direita, tem uma intensidade incrível e pode fazer o corredor inteiro. Com Amorim, só pode crescer. A doppietta contra a Lazio foi só uma amostra do que os torcedores do Milan vão ver. Ele é forte, garanto".