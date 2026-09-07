Overy destacou seu desejo de garantir minutos consistentes no time principal para reforçar sua briga por uma vaga no elenco da Copa da Ásia do ano que vem.

Em um comunicado oficial do clube, Overy disse: "Sinto que este é o momento certo para dar o próximo passo e jogar futebol profissional. O Sydney FC é um clube enorme, com histórico de conquistar títulos e desenvolver jovens jogadores australianos, então estou muito animado por estar chegando.

"Estar envolvido com a seleção da Austrália me deu uma ideia de onde quero chegar. Jogar regularmente pelo Sydney FC é uma grande oportunidade para eu seguir evoluindo e, espero, conquistar mais oportunidades na seleção."