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Sydney FC contrata a promessa do Manchester United James Overy, enquanto adolescente mira vaga nos Socceroos
Sky Blues garantem adolescente
O Sydney garantiu a contratação do lateral-direito Overy, de 18 anos, da base do United, em um contrato de três anos. Vice-finalista da última temporada da A-League Men, o clube fechou o negócio por uma taxa não revelada, com o gigante da Premier League incluindo uma cláusula de recompra no acordo. A mudança marca o retorno de Overy ao seu país natal após dois anos aprimorando seu jogo nas categorias de base do futebol inglês.
- Getty Images Sport
Laterais visam convocação para a seleção nacional
Overy destacou seu desejo de garantir minutos consistentes no time principal para reforçar sua briga por uma vaga no elenco da Copa da Ásia do ano que vem.
Em um comunicado oficial do clube, Overy disse: "Sinto que este é o momento certo para dar o próximo passo e jogar futebol profissional. O Sydney FC é um clube enorme, com histórico de conquistar títulos e desenvolver jovens jogadores australianos, então estou muito animado por estar chegando.
"Estar envolvido com a seleção da Austrália me deu uma ideia de onde quero chegar. Jogar regularmente pelo Sydney FC é uma grande oportunidade para eu seguir evoluindo e, espero, conquistar mais oportunidades na seleção."
O Pathway segue um modelo comprovado
Overy tentará seguir a trajetória de Paul Okon-Engstler, que chegou à seleção principal e conseguiu uma transferência para o FC Koln depois de se destacar com a camisa sky blue.
Dando boas-vindas à chegada do adolescente, o técnico do Sydney, Patrick Kisnorbo, disse: "James é um jovem jogador australiano extremamente empolgante, e acreditamos que ele tem um futuro muito grande. Ele passou dois anos importantes se desenvolvendo em um ambiente de elite no Manchester United, e agora precisa de futebol profissional regular para dar o próximo passo na carreira.
"Ele já esteve com os Socceroos com apenas 18 anos, o que demonstra o quanto é bem avaliado e também o bom caráter que tem."
Confronto da copa oferece oportunidade
Overy pode fazer sua estreia competitiva imediatamente quando o Sydney enfrentar o rival Melbourne Victory nas semifinais da Copa da Austrália na quarta-feira. Um duelo contra um adversário conhecido representa o teste inicial ideal de sua condição física para o futebol profissional. Atuações consistentes nas campanhas da copa e da liga vão aumentar significativamente as chances do jovem defensor de garantir um lugar permanente na Austrália.
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