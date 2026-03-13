Certamente não foi o retorno com que Zion Suzuki sonhava. O goleiro do Parma, que não jogava desde 8 de novembro (Parma x Milan, 2 a 2) devido a uma lesão na mão, voltou a ser titular no lugar do segundo goleiro, Edoardo Corvi, na partida que abriu a 29ª rodada do campeonato, em campo adversário contra o Torino, 126 dias depois.
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Suzuki, retorno de pesadelo após 126 dias: aos 3 minutos de Torino x Parma, leva um gol por baixo das pernas de Simeone
O GOL SOFRIDO
Ainda não se passaram três minutos do primeiro tempo e, logo no primeiro chute sofrido, Suzuki teve que recolher a bola do fundo da rede: avanço de Vlasic, a bola chega a Simeone, que a controla com o pé direito e chuta quase escorregando, de uma posição desmarcada dentro da área. A bola bate no goleiro, mas, na tentativa de defender, ele deixa a bola passar por baixo das pernas.
A TEMPORADA DA SUZUKI
Associado ao Milan antes da renovação do contrato de Maignan, Suzuki, jogador da seleção japonesa, havia disputado 11 partidas da Série A antes da lesão, sofrendo 14 gols e mantendo o gol invicto em três ocasiões.
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