Suzuki, retorno de pesadelo após 126 dias: aos 3 minutos de Torino x Parma, leva um gol por baixo das pernas de Simeone

Ainda não se passaram três minutos do primeiro tempo e, logo no primeiro chute sofrido, Suzuki teve que recolher a bola do fundo da rede: avanço de Vlasic, a bola chega a Simeone, que a controla com o pé direito e chuta quase escorregando, de uma posição desmarcada dentro da área. A bola bate no goleiro, mas, na tentativa de defender, ele deixa a bola passar por baixo das pernas.