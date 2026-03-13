Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AS Roma v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Suzuki, retorno de pesadelo após 126 dias: aos 3 minutos de Torino x Parma, leva um gol por baixo das pernas de Simeone

O episódio aconteceu justamente no dia do retorno aos gramados

Certamente não foi o retorno com que Zion Suzuki sonhava. O goleiro do Parma, que não jogava desde 8 de novembro (Parma x Milan, 2 a 2) devido a uma lesão na mão, voltou a ser titular no lugar do segundo goleiro, Edoardo Corvi, na partida que abriu a 29ª rodada do campeonato, em campo adversário contra o Torino, 126 dias depois. 

  • O GOL SOFRIDO

    Ainda não se passaram três minutos do primeiro tempo e, logo no primeiro chute sofrido, Suzuki teve que recolher a bola do fundo da rede: avanço de Vlasic, a bola chega a Simeone, que a controla com o pé direito e chuta quase escorregando, de uma posição desmarcada dentro da área. A bola bate no goleiro, mas, na tentativa de defender, ele deixa a bola passar por baixo das pernas. 

    • Publicidade

  • A TEMPORADA DA SUZUKI

    Associado ao Milan antes da renovação do contrato de Maignan, Suzuki, jogador da seleção japonesa, havia disputado 11 partidas da Série A antes da lesão, sofrendo 14 gols e mantendo o gol invicto em três ocasiões. 

Campeonato Italiano
Parma crest
Parma
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0