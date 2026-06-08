Como confirmou o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, os dois alas estarão à disposição para a estreia, no dia 16 de junho, contra Cabo Verde. Víctor Muñoz, do CA Osasuna, também deve poder jogar em Atlanta.
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Suspiro de alívio para Lamine Yamal antes da Copa do Mundo: Espanha dá luz verde à dupla de superestrelas
Yamal, estrela do Barça, e Williams, atacante do Bilbao, estão com problemas na coxa e, por isso, não viajaram para Puebla, no México, onde a Espanha disputará na segunda-feira um último amistoso contra o Peru. “É uma pena que eles não estejam conosco, mas a equipe médica e os preparadores físicos nos recomendaram que os deixássemos no campo de treinamento da seleção nos EUA”, disse de la Fuente. Com vistas ao torneio, o técnico deixou claro: “Todos os três estarão disponíveis para o próximo jogo.”
Especialmente Yamal, que ficou fora de ação devido a uma lesão no FC Barcelona no final de abril, é considerado uma figura central no ataque espanhol. Na conquista do Euro 2024, ele e Williams deram impulsos decisivos ao jogo. Sem Yamal, a Espanha não conseguiu passar de um empate em 1 a 1 contra o Iraque em um amistoso recente.
Além de Cabo Verde, a campeã europeia enfrentará a Arábia Saudita e o Uruguai na fase de grupos.