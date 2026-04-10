Suspiro de alívio no FC Schalke 04: o rápido retorno de Edin Dzeo torna a missão de subir à Bundesliga “extremamente realista”

No entanto, contra o terceiro colocado da tabela, em Elversberg, além de Dzeko, também estarão ausentes seu compatriota Nikola Katic, também lesionado, e o capitão Kenan Karaman, que recebeu o quinto cartão amarelo contra o KSC. “Apesar das várias ausências, ainda temos duas ou três opções muito boas”, disse Muslic: “Isso nos tornou incrivelmente fortes nas últimas semanas e meses, pois conseguimos compensar muitas, muitas ausências.”

Muslic elogiou o adversário com os maiores elogios antes do “grande clássico”. Sua equipe enfrentará “um time de primeira linha”, disse o técnico do Schalke: “O que o Elversberg está fazendo nesta temporada é extraordinário.”