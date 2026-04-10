"Acho que é extremamente provável que voltemos a ver Edin Dzeko em campo nesta temporada", disse o técnico de 43 anos antes do confronto decisivo deste domingo (13h30) contra o SV Elversberg: "O Edin mostrou-se muito otimista, e nós também estamos, sem precisarmos nos apressar para definir um prazo."
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Suspiro de alívio no FC Schalke 04: o rápido retorno de Edin Dzeo torna a missão de subir à Bundesliga “extremamente realista”
Dzeko havia se lesionado no ombro no final de março, durante a vitória da Bósnia-Herzegovina sobre a Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo; recentemente, o Schalke não havia especificado a duração da sua ausência. O próprio atacante, antes da recente vitória por 1 a 0 contra o Karlsruher SC, não havia descartado um retorno antes do fim da temporada.
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Schalke 04 se prepara para o grande confronto contra o SV Elversberg
No entanto, contra o terceiro colocado da tabela, em Elversberg, além de Dzeko, também estarão ausentes seu compatriota Nikola Katic, também lesionado, e o capitão Kenan Karaman, que recebeu o quinto cartão amarelo contra o KSC. “Apesar das várias ausências, ainda temos duas ou três opções muito boas”, disse Muslic: “Isso nos tornou incrivelmente fortes nas últimas semanas e meses, pois conseguimos compensar muitas, muitas ausências.”
Muslic elogiou o adversário com os maiores elogios antes do “grande clássico”. Sua equipe enfrentará “um time de primeira linha”, disse o técnico do Schalke: “O que o Elversberg está fazendo nesta temporada é extraordinário.”