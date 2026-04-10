Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
SID

Traduzido por

Suspiro de alívio no FC Schalke 04: o rápido retorno de Edin Dzeo torna a missão de subir à Bundesliga “extremamente realista”

2. Bundesliga
Elversberg x Schalke
Elversberg
Schalke
E. Dzeko
M. Muslic

O técnico Miron Muslic, do Schalke 04, líder da segunda divisão, alimentou a esperança de um rápido retorno do artilheiro lesionado Edin Dzeko.

"Acho que é extremamente provável que voltemos a ver Edin Dzeko em campo nesta temporada", disse o técnico de 43 anos antes do confronto decisivo deste domingo (13h30) contra o SV Elversberg: "O Edin mostrou-se muito otimista, e nós também estamos, sem precisarmos nos apressar para definir um prazo."

  • Dzeko havia se lesionado no ombro no final de março, durante a vitória da Bósnia-Herzegovina sobre a Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo; recentemente, o Schalke não havia especificado a duração da sua ausência. O próprio atacante, antes da recente vitória por 1 a 0 contra o Karlsruher SC, não havia descartado um retorno antes do fim da temporada.

    • Publicidade
  • FC Schalke 04 v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Schalke 04 se prepara para o grande confronto contra o SV Elversberg

    No entanto, contra o terceiro colocado da tabela, em Elversberg, além de Dzeko, também estarão ausentes seu compatriota Nikola Katic, também lesionado, e o capitão Kenan Karaman, que recebeu o quinto cartão amarelo contra o KSC. “Apesar das várias ausências, ainda temos duas ou três opções muito boas”, disse Muslic: “Isso nos tornou incrivelmente fortes nas últimas semanas e meses, pois conseguimos compensar muitas, muitas ausências.”

    Muslic elogiou o adversário com os maiores elogios antes do “grande clássico”. Sua equipe enfrentará “um time de primeira linha”, disse o técnico do Schalke: “O que o Elversberg está fazendo nesta temporada é extraordinário.”

2. Bundesliga
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Schalke crest
Schalke
S04