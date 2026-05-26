Suspiro de alívio após notícia chocante: estrela da DFB parece estar apta para as eliminatórias da Copa do Mundo

Já há uma semana estava claro que a seleção feminina da DFB teria que disputar os jogos contra a Noruega e na Eslovênia (5 e 9 de junho) sem a capitã Giulia Gwinn. A lateral-direita do Bayern de Munique, vencedor do double, está ausente devido a uma cirurgia no ombro. A atacante Nicole Anyomi também não poderá jogar devido a uma lesão. A zagueira central Janina Minge está suspensa para o jogo contra a Noruega.

Em contrapartida, Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich e Marie Müller retornam à convocação após pausas por lesão. Melissa Kössler (Denver Summit FC), que disputou sua última partida pela seleção em 2024, também volta ao elenco após um longo período.

No jogo em casa contra a Noruega, em Colônia (20h35/ARD), a seleção alemã pode garantir antecipadamente a classificação para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil com uma vitória. No entanto, após o recente empate em 0 a 0 na Áustria, a Alemanha lidera o Grupo A4 com apenas um ponto de vantagem sobre as norueguesas. Quatro dias depois, as alemãs terão que jogar na capital eslovena, Liubliana (18h/ZDF).

“Nosso objetivo é claro: queremos terminar em primeiro lugar neste grupo e nos classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Para isso, vamos dar tudo de nós nos próximos jogos – com concentração, paixão e espírito de equipe máximos”, disse Wück: “É claro que as ausências nos afetam. Ao mesmo tempo, sabemos que outras jogadoras assumirão a responsabilidade. Temos grande confiança em nosso elenco, em cada jogadora. Todas sabem o que está em jogo, e sabemos que a equipe está pronta para garantir a vaga na Copa do Mundo.”