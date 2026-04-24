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PrestianniIMAGO / HMB-Media
Yosua Arya

Traduzido por

Suspensão de seis jogos: o ponta do Benfica, Gianluca Prestianni, recebe sanção imposta pela UEFA após insultos “discriminatórios” dirigidos ao atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior

G. Prestianni
Vinicius Junior
Liga dos Campeões
Real Madrid
La Liga
Benfica
Campeonato Português

O ponta-direita do Benfica, Gianluca Prestianni, foi punido com seis jogos de suspensão pela UEFA após uma troca de palavras discriminatória com Vinicius Júnior, do Real Madrid. O jogador de 20 anos foi considerado culpado por ter usado linguagem homofóbica durante um confronto da Liga dos Campeões em Lisboa.

  • A UEFA aplica sanção severa por conduta discriminatória

    O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) suspendeu oficialmente Prestianni, do Benfica, por seis partidas, após uma investigação formal sobre sua conduta. A decisão decorre de um confronto acalorado durante a partida de ida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões, na qual o ponta argentino foi acusado de proferir insultos contra o astro do Real Madrid, Vini Jr.

    Embora os relatos iniciais se concentrassem em possíveis insultos racistas, o veredicto final da UEFA cita especificamente “conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)” como motivo da punição. O incidente causou uma interrupção de 10 minutos durante a partida no Estádio da Luz, enquanto os árbitros seguiam os protocolos antidiscriminação estabelecidos, levando, por fim, a esta decisão histórica.

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    Órgão disciplinar define os termos da suspensão condicional

    Em seu comunicado oficial, o CEDB detalhou uma punição estruturada para o ex-jovem craque do Vélez Sarsfield. Embora a suspensão total seja de seis partidas, três delas estão sujeitas a um período de prova de dois anos. Isso serve como uma “última advertência” para o jogador, já que qualquer nova infração de conduta durante esse período acionará a aplicação imediata das três partidas restantes.

    “Suspender o jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, por um total de seis (6) partidas oficiais da UEFA, seja por clubes e/ou pela seleção nacional, para as quais ele seria elegível, por conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)”, dizia o comunicado. “A suspensão para três (3) dessas partidas está sujeita a um período probatório de dois (2) anos, a partir da data da presente decisão.”

    “Esta decisão (ou seja, a suspensão de seis partidas) inclui a suspensão provisória de uma partida cumprida pelo jogador durante a partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26, disputada em 25 de fevereiro de 2026 entre o Real Madrid CF e o SL Benfica.”

  • A FIFA solicitou a extensão da suspensão a nível mundial

    É provável que as consequências para Prestianni também afetem sua carreira no país. A UEFA solicitou formalmente à FIFA que estenda a suspensão para todo o mundo. Se a solicitação for atendida, isso impediria o ponta de jogar na Primeira Liga portuguesa ou de representar a seleção argentina até que a parte efetiva de sua suspensão seja cumprida integralmente.

    Este pedido global representa uma escalada significativa, com o objetivo de garantir que as medidas disciplinares permaneçam consistentes em todas as jurisdições. “Solicitar à FIFA que estenda mundialmente a suspensão acima mencionada”, dizia o comunicado.

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    Prestianni tem um longo caminho pela frente até a redenção

    Prestianni iniciará agora seu processo de reabilitação longe dos holofotes da equipe principal, enquanto cumpre o restante de sua suspensão. O jogador de 20 anos será acompanhado de perto durante seu período de dois anos de liberdade condicional, e qualquer novo incidente poderá comprometer sua carreira promissora no futebol europeu.

    O Benfica terá agora de enfrentar os próximos compromissos nacionais e continentais sem um dos seus jovens talentos mais promissores. A equipe de José Mourinho está atualmente na briga pelo título do campeonato, sete pontos atrás do líder FC Porto, faltando quatro jogos para o fim da temporada.

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