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Suspensão de seis jogos: o ponta do Benfica, Gianluca Prestianni, recebe sanção imposta pela UEFA após insultos “discriminatórios” dirigidos ao atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior
A UEFA aplica sanção severa por conduta discriminatória
O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) suspendeu oficialmente Prestianni, do Benfica, por seis partidas, após uma investigação formal sobre sua conduta. A decisão decorre de um confronto acalorado durante a partida de ida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões, na qual o ponta argentino foi acusado de proferir insultos contra o astro do Real Madrid, Vini Jr.
Embora os relatos iniciais se concentrassem em possíveis insultos racistas, o veredicto final da UEFA cita especificamente “conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)” como motivo da punição. O incidente causou uma interrupção de 10 minutos durante a partida no Estádio da Luz, enquanto os árbitros seguiam os protocolos antidiscriminação estabelecidos, levando, por fim, a esta decisão histórica.
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Órgão disciplinar define os termos da suspensão condicional
Em seu comunicado oficial, o CEDB detalhou uma punição estruturada para o ex-jovem craque do Vélez Sarsfield. Embora a suspensão total seja de seis partidas, três delas estão sujeitas a um período de prova de dois anos. Isso serve como uma “última advertência” para o jogador, já que qualquer nova infração de conduta durante esse período acionará a aplicação imediata das três partidas restantes.
“Suspender o jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, por um total de seis (6) partidas oficiais da UEFA, seja por clubes e/ou pela seleção nacional, para as quais ele seria elegível, por conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)”, dizia o comunicado. “A suspensão para três (3) dessas partidas está sujeita a um período probatório de dois (2) anos, a partir da data da presente decisão.”
“Esta decisão (ou seja, a suspensão de seis partidas) inclui a suspensão provisória de uma partida cumprida pelo jogador durante a partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26, disputada em 25 de fevereiro de 2026 entre o Real Madrid CF e o SL Benfica.”
A FIFA solicitou a extensão da suspensão a nível mundial
É provável que as consequências para Prestianni também afetem sua carreira no país. A UEFA solicitou formalmente à FIFA que estenda a suspensão para todo o mundo. Se a solicitação for atendida, isso impediria o ponta de jogar na Primeira Liga portuguesa ou de representar a seleção argentina até que a parte efetiva de sua suspensão seja cumprida integralmente.
Este pedido global representa uma escalada significativa, com o objetivo de garantir que as medidas disciplinares permaneçam consistentes em todas as jurisdições. “Solicitar à FIFA que estenda mundialmente a suspensão acima mencionada”, dizia o comunicado.
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Prestianni tem um longo caminho pela frente até a redenção
Prestianni iniciará agora seu processo de reabilitação longe dos holofotes da equipe principal, enquanto cumpre o restante de sua suspensão. O jogador de 20 anos será acompanhado de perto durante seu período de dois anos de liberdade condicional, e qualquer novo incidente poderá comprometer sua carreira promissora no futebol europeu.
O Benfica terá agora de enfrentar os próximos compromissos nacionais e continentais sem um dos seus jovens talentos mais promissores. A equipe de José Mourinho está atualmente na briga pelo título do campeonato, sete pontos atrás do líder FC Porto, faltando quatro jogos para o fim da temporada.