Suspensão de seis jogos: o ponta do Benfica, Gianluca Prestianni, recebe sanção imposta pela UEFA após insultos “discriminatórios” dirigidos ao atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior

Em seu comunicado oficial, o CEDB detalhou uma punição estruturada para o ex-jovem craque do Vélez Sarsfield. Embora a suspensão total seja de seis partidas, três delas estão sujeitas a um período de prova de dois anos. Isso serve como uma “última advertência” para o jogador, já que qualquer nova infração de conduta durante esse período acionará a aplicação imediata das três partidas restantes.

“Suspender o jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, por um total de seis (6) partidas oficiais da UEFA, seja por clubes e/ou pela seleção nacional, para as quais ele seria elegível, por conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)”, dizia o comunicado. “A suspensão para três (3) dessas partidas está sujeita a um período probatório de dois (2) anos, a partir da data da presente decisão.”

“Esta decisão (ou seja, a suspensão de seis partidas) inclui a suspensão provisória de uma partida cumprida pelo jogador durante a partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26, disputada em 25 de fevereiro de 2026 entre o Real Madrid CF e o SL Benfica.”