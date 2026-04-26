As notícias especulam que o atacante simplesmente já está farto de sua passagem pelo Real Madrid.
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Suspeita bombástica após lesão: Kylian Mbappé estaria "farto" do Real Madrid?
Mbappé, que ainda tem contrato até 2029, foi substituído por problemas no joelho a dez minutos do fim do jogo, no decepcionante empate contra o Real Betis. Na sua ausência, os madrilenos sofreram o gol de empate pouco antes do apito final, o que afastou ainda mais o título do campeonato. O gol de Héctor Bellerín foi precedido por uma suposta falta em Ferland Mendy, que deixou o técnico Álvaro Arbeloa furioso, e por um erro de Antonio Rüdiger.
Após o fim da partida, a irritação se espalhou entre os torcedores do Real. No entanto, isso se deveu principalmente à substituição do francês, supôs o repórter Tomás Roncero na emissora de rádio Cadena SER: “Porque eles não tinham a sensação de que Mbappé realmente saiu de campo lesionado. Dava a impressão de que ele não queria se esforçar ao máximo.”
O jornal Marca, de Madrid, foi ainda mais longe e publicou a manchete: “Mbappé está farto.” Isso se deve, por um lado, aos “seus problemas físicos recorrentes na véspera da Copa do Mundo”. Ainda em março, surgiram rumores sobre um erro de diagnóstico da equipe médica, segundo o qual teria sido examinada a perna errada de Mbappé. Por outro lado, mas também às “certas loucuras” nos bastidores. O jogador de 27 anos estaria cada vez mais irritado com certos companheiros de equipe.
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Mbappé: Desentendimento com Bellingham, Vinícius e Arbeloa?
Parece que houve vários desentendimentos com Jude Bellingham. Além disso, ele teria uma postura questionável em relação a Arbeloa e, segundo consta, não estaria satisfeito com o fato de a equipe dar preferência a Vinicius Júnior em detrimento dele. Há algum tempo, a relação entre as duas superestrelas vem sendo descrita como tensa.
Segundo informações da Sky, o brasileiro está prestes a renovar seu contrato, que vai até 2027. Há mais de um ano, Vinicius já havia anunciado publicamente que assinaria em breve um novo contrato com o clube espanhol. No entanto, isso ainda não aconteceu.
Os pontos de discórdia teriam sido o mau relacionamento com o antecessor de Arbeloa, Xabi Alonso, e as altas exigências salariais. Agora, ele teria até mesmo feito concessões para que Mbappé continue sendo o jogador mais bem pago do Real. Houve relatos de que Vinicius desejava, no futuro, ser o jogador com o maior salário do elenco do Real Madrid.
Para alegria de Mbappé? Arbeloa parece estar novamente de fora
Vinicius parece estar se sentindo muito mais valorizado sob o comando de Arbeloa. No entanto, a saída deste último, após uma temporada que muito provavelmente não trará nenhum título, parece já estar praticamente decidida. Dizem que, provavelmente para alegria de Mbappé, já se está procurando por sucessores nos bastidores.
Entre os nomes cogitados para o cargo de novo técnico do Real Madrid está o do técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará a Equipe Tricolor após a Copa do Mundo no verão e, portanto, conhece Mbappé muito bem.