Suspeita bombástica após lesão: Kylian Mbappé estaria "farto" do Real Madrid?

Mbappé, que ainda tem contrato até 2029, foi substituído por problemas no joelho a dez minutos do fim do jogo, no decepcionante empate contra o Real Betis. Na sua ausência, os madrilenos sofreram o gol de empate pouco antes do apito final, o que afastou ainda mais o título do campeonato. O gol de Héctor Bellerín foi precedido por uma suposta falta em Ferland Mendy, que deixou o técnico Álvaro Arbeloa furioso, e por um erro de Antonio Rüdiger.

Após o fim da partida, a irritação se espalhou entre os torcedores do Real. No entanto, isso se deveu principalmente à substituição do francês, supôs o repórter Tomás Roncero na emissora de rádio Cadena SER: “Porque eles não tinham a sensação de que Mbappé realmente saiu de campo lesionado. Dava a impressão de que ele não queria se esforçar ao máximo.”

O jornal Marca, de Madrid, foi ainda mais longe e publicou a manchete: “Mbappé está farto.” Isso se deve, por um lado, aos “seus problemas físicos recorrentes na véspera da Copa do Mundo”. Ainda em março, surgiram rumores sobre um erro de diagnóstico da equipe médica, segundo o qual teria sido examinada a perna errada de Mbappé. Por outro lado, mas também às “certas loucuras” nos bastidores. O jogador de 27 anos estaria cada vez mais irritado com certos companheiros de equipe.