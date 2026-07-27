Uma nuvem de incerteza paira sobre o futuro do marroquino Yassine Bounou, guarda-redes do Al-Hilal, após as notícias que o associaram a uma saída durante o atual mercado de transferências de verão.

Bounou é um dos mais destacados guarda-redes árabes da história do futebol e conseguiu inscrever o seu nome a letras douradas com o "Líder da Ásia" desde a sua chegada, no verão de 2023, mas o clube azul surpreendeu toda a gente ao ponderar a saída do "Leão do Atlas".

O Al-Hilal pretende aproveitar a vaga de Bounou na lista de jogadores nacionais para inscrever outro estrangeiro no terço ofensivo e recorrer ao guarda-redes marroquino apenas na elite asiática, algo que levou este último a pedir para deixar o clube, por não aceitar o papel de segundo homem.



