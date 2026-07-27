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Surpresa: qual a verdade sobre a transferência de Yassine Bounou para o Al-Nassr saudita?

Y. Bounou
Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Marrocos
Marrocos
Arábia Saudita

Incerteza em torno do futuro do polvo de Marrocos

Uma nuvem de incerteza paira sobre o futuro do marroquino Yassine Bounou, guarda-redes do Al-Hilal, após as notícias que o associaram a uma saída durante o atual mercado de transferências de verão.

Bounou é um dos mais destacados guarda-redes árabes da história do futebol e conseguiu inscrever o seu nome a letras douradas com o "Líder da Ásia" desde a sua chegada, no verão de 2023, mas o clube azul surpreendeu toda a gente ao ponderar a saída do "Leão do Atlas".

O Al-Hilal pretende aproveitar a vaga de Bounou na lista de jogadores nacionais para inscrever outro estrangeiro no terço ofensivo e recorrer ao guarda-redes marroquino apenas na elite asiática, algo que levou este último a pedir para deixar o clube, por não aceitar o papel de segundo homem.


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    A verdade sobre as negociações de Bono com o Al-Nassr

    As últimas horas testemunharam o surgimento de alguns relatos nas redes sociais, com alguns adeptos do Al-Nassr a criarem várias montagens do guarda-redes marroquino com a camisola amarela do clube da capital saudita, o que gerou uma onda de polémica.

    Alguns acreditaram que Bono já teria negociado com o Al-Nassr, mas a verdade é que se trata apenas de suposições sem qualquer fundamento, sobretudo porque o internacional marroquino está ligado por contrato ao "Líder".


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    O Bono vai deixar o Al-Hilal?

    Até agora, o quadro não está completamente definido, já que o treinador italiano Simone Inzaghi está aberto à ideia de inscrever Bono na lista para a competição asiática, mas esbarra na vontade do guarda-redes marroquino.

    Além disso, a direção do clube não quer que a crise se agrave e pretende beneficiar de todas as ferramentas que levem o Al-Hilal a conquistar todos os títulos.

    Leia também: Beco sem saída e condições: o Al-Hilal vai ceder às exigências de Benzema?

    Neste momento, a direção tenta convencer Bono a aceitar participar apenas na competição asiática, pelo bem da equipa, e a apostar em Mohamed Al-Owais nas competições nacionais.

    Mas, se Bono continuar a recusar esta ideia, a situação poderá terminar com a saída da lenda de Marrocos do Al-Hilal no mercado atual.


  • O que rendeu Bounou pelo Al-Hilal?

    Bono juntou-se ao Al-Hilal no verão de 2023, proveniente do Sevilha de Espanha, por 21 milhões de euros, e disputou 128 jogos nas diversas competições nacionais e continentais.

    Bono manteve a baliza a zero em 51 jogos, sofreu 116 golos e contribuiu para a conquista de 5 títulos nacionais.

    Os títulos conquistados por Bono ao serviço do Al-Hilal são a Liga Roshan Saudita (1), a Taça do Rei (2) e a Supertaça nacional (2).


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