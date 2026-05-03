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Surpresa: o Manchester United está interessado em contratar o atacante holandês que não conseguiu entrar no time do Aston Villa e saiu em janeiro
Os Red Devils estão de olho no ex-jogador do Villa
O United seria um dos três grandes clubes da Premier League que acompanham de perto a situação de Malen na Roma. O atacante de 27 anos passou por uma transformação notável desde que deixou Villa Park por empréstimo na janela de transferências de inverno, marcando 11 gols em apenas 14 partidas pelo time italiano.
De acordo com uma reportagem do Corriere dello Sport, embora a Roma tenha a opção de tornar a transferência definitiva por um valor entre € 25 milhões (£ 22 milhões/$ 29 milhões) e € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões), o United se junta ao Chelsea e ao Newcastle no que está sendo descrito como uma batalha entre os “grandes clubes” que acompanham sua situação.
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Emery explica as dificuldades do Villa
Embora Malen seja hoje um dos atacantes mais comentados da Europa, sua passagem pelo Villa Park, sob o comando de Emery, foi bem mais discreta. Ao falar sobre a saída do jogador e seu sucesso posterior, o técnico do Villa admitiu, no início desta semana, que a presença de Ollie Watkins dificultou que o holandês encontrasse seu ritmo no clube.
“É um empréstimo com opção de compra, que a Roma vai exercer, dados os resultados dele. E, por isso, gostaria de reiterar que estou muito feliz por ele, porque é um bom rapaz e um bom jogador. Aqui ele enfrentou a concorrência de Watkins, então jogou menos por esse motivo, e eu achava que ele deveria jogar mais como atacante. Às vezes ele jogava ao lado de Watkins, então acho que está encontrando o lugar perfeito na Roma e tem jogado todas as partidas para explorar suas qualidades e marcar gols. Estou muito feliz por ele porque ele também é um cara legal. E espero que continue marcando gols”, disse Emery.
A posição firme da Roma quanto à transferência definitiva
Apesar do crescente interesse da Premier League, a Roma parece determinada a manter seu craque. Notícias vindas da Itália sugerem que a família Friedkin, proprietária do clube da Série A, deve chegar a Roma esta semana para autorizar pessoalmente a transferência definitiva e acionar a cláusula de compra acordada com o Villa.
Há um consenso crescente de que o valor de Malen já dobrou desde que ele chegou à Itália, ultrapassando amplamente a taxa máxima inicial de 26 milhões de libras. Seus gols têm sido vitais para manter a Roma na briga pela classificação para as competições europeias, já que o time ocupa atualmente a sexta posição na tabela, apenas alguns pontos atrás da Juventus e do Como, faltando apenas quatro jogos para o fim da temporada.
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Ligações surpreendentes em meio aos gastos avultados do United
A ligação com Old Trafford continua sendo intrigante, considerando o enorme investimento do United em seu ataque durante a janela de transferências do verão passado. O clube gastou um total de 193 milhões de libras (263 milhões de dólares) para contratar Bryan Mbeumo e Matheus Cunha — ambos os quais desempenharam papéis fundamentais na luta do United por uma vaga na Liga dos Campeões nesta temporada —, além do atacante esloveno Benjamin Sesko.
Com Cunha retornando recentemente aos treinos antes de um confronto crucial contra o Liverpool, as opções de ataque do United já parecem sólidas. No entanto, a atração por um finalizador preciso como Malen, que provou ser capaz de se destacar como atacante principal em uma grande liga europeia, pode ser tentadora demais para os Red Devils, que buscam reforçar seu elenco para uma competição europeia potencialmente de nível mais alto no próximo ano.