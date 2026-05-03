Surpresa: o Manchester United está interessado em contratar o atacante holandês que não conseguiu entrar no time do Aston Villa e saiu em janeiro

Embora Malen seja hoje um dos atacantes mais comentados da Europa, sua passagem pelo Villa Park, sob o comando de Emery, foi bem mais discreta. Ao falar sobre a saída do jogador e seu sucesso posterior, o técnico do Villa admitiu, no início desta semana, que a presença de Ollie Watkins dificultou que o holandês encontrasse seu ritmo no clube.

“É um empréstimo com opção de compra, que a Roma vai exercer, dados os resultados dele. E, por isso, gostaria de reiterar que estou muito feliz por ele, porque é um bom rapaz e um bom jogador. Aqui ele enfrentou a concorrência de Watkins, então jogou menos por esse motivo, e eu achava que ele deveria jogar mais como atacante. Às vezes ele jogava ao lado de Watkins, então acho que está encontrando o lugar perfeito na Roma e tem jogado todas as partidas para explorar suas qualidades e marcar gols. Estou muito feliz por ele porque ele também é um cara legal. E espero que continue marcando gols”, disse Emery.