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Surpresa: o craque suíço Breel Embolo é impedido de viajar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo devido a um problema com o visto
Complicações com o visto impedem a partida de Embolo
A seleção suíça sofreu um duro golpe na manhã desta terça-feira, quando foi revelado que a autorização ESTA de Breel Embolo — o sistema automatizado utilizado para visitantes internacionais que entram nos EUA — havia sido submetida a uma revisão administrativa. A notícia causou um choque no elenco suíço, já que o jogador de 29 anos é considerado uma peça fundamental no ataque da equipe, que se prepara para a fase final de 2026.
A federação suíça divulgou um comunicado detalhado explicando o cronograma do contratempo, afirmando: “Infelizmente, Breel Embolo está atualmente impossibilitado de viajar para os Estados Unidos com a equipe. Sua autorização ESTA havia sido aprovada até esta manhã. No entanto, às 10h30, fomos informados de que seu pedido de ESTA havia sido submetido a uma revisão adicional.”
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Motivo pelo qual a questão do visto de Embolo voltou à tona
A repentina revisão da elegibilidade de Embolo para entrar nos Estados Unidos parece decorrer de uma questão jurídica que remonta a vários anos. O atacante do Rennes se envolveu em uma briga em Basileia em 2018, o que acabou levando a uma decisão judicial suíça em 2023. Embolo foi condenado por proferir várias ameaças e, posteriormente, recebeu uma multa suspensa em decorrência do incidente.
Embora o atacante já tivesse entrado nos EUA sem problemas para uma série de amistosos contra o México e os Estados Unidos em junho de 2025, uma recente decisão de não recorrer da sentença tornou o julgamento definitivo. Esse status legal definitivo parece ter acionado o alerta no sistema de imigração dos EUA, levando ao impasse atual poucos dias antes do início do torneio.
A Federação continua esperançosa quanto a uma solução
Apesar do contratempo, a Federação Suíça de Futebol continua otimista de que seu principal jogador poderá se juntar ao grupo antes da partida de estreia. Segundo relatos, os dirigentes estão em contato constante com as autoridades americanas competentes para resolver o problema administrativo e garantir que o atacante possa participar de sua terceira Copa do Mundo na carreira.
“Estamos atualmente em contato com as autoridades competentes e esperamos que Breel se junte à equipe ainda hoje ou viaje amanhã para se juntar ao elenco”, acrescentou a federação em seu comunicado oficial. As redes sociais da equipe também demonstraram solidariedade, postando uma foto do avião da equipe com a mensagem: “Um assento vazio, mas não por muito tempo. Até breve, Breel Embolo.”
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Mês decisivo pela frente para a Suíça
A Suíça está programada para iniciar sua campanha na fase de grupos no dia 13 de junho, contra o Catar, em Santa Clara. Com jogos adicionais contra a Bósnia e Herzegovina, em Inglewood, e contra o Canadá, um dos anfitriões, em Vancouver, cada sessão de treino é fundamental. Embolo, que marcou 23 gols em 85 partidas pela seleção de seu país, é indispensável para os planos táticos de Yakin nesses confrontos de alto risco.