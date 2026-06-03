Surpresa: o craque suíço Breel Embolo é impedido de viajar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo devido a um problema com o visto

A seleção suíça sofreu um duro golpe na manhã desta terça-feira, quando foi revelado que a autorização ESTA de Breel Embolo — o sistema automatizado utilizado para visitantes internacionais que entram nos EUA — havia sido submetida a uma revisão administrativa. A notícia causou um choque no elenco suíço, já que o jogador de 29 anos é considerado uma peça fundamental no ataque da equipe, que se prepara para a fase final de 2026.

A federação suíça divulgou um comunicado detalhado explicando o cronograma do contratempo, afirmando: “Infelizmente, Breel Embolo está atualmente impossibilitado de viajar para os Estados Unidos com a equipe. Sua autorização ESTA havia sido aprovada até esta manhã. No entanto, às 10h30, fomos informados de que seu pedido de ESTA havia sido submetido a uma revisão adicional.”