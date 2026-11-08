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Cairo-Egypt-South-Africa-MatchAFP
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Surpresa nos bastidores da comunicação da decisão: a primeira reação de Hossam Hassan após sua demissão

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Mustafa Abu Zahra, membro do conselho de administração da Federação Egípcia de Futebol, expressou o reconhecimento da entidade pelo trabalho realizado pelo técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, e por sua comissão técnica durante o período em que estiveram no comando, revelando os bastidores de sua demissão do comando do Egito.

A Federação Egípcia de Futebol decidiu demitir Hossam Hassan no último sábado e nomear Ali Maher em seu lugar, antes do início da data Fifa de novembro, isso cerca de apenas dois meses após a renovação de seu contrato até 2030.

Ele afirmou que a seleção egípcia viveu momentos felizes sob o comando de Hossam Hassan, e também elogiou o que foi conquistado durante a Copa do Mundo.

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  • "Não estamos desconectados da opinião pública"

    Abu Zahra explicou, em declarações ao programa Al-Hekaya, da MBC Egito, que a decisão de dispensar a comissão técnica veio após uma avaliação das circunstâncias que a cercaram no último período e do impacto que elas poderiam deixar sobre sua estabilidade, ressaltando que a federação não ignora as opiniões da torcida nem as reações do meio esportivo.

    E acrescentou: "Não estamos desconectados da opinião pública e dos torcedores de futebol, e depois de analisarmos durante nossa reunião as circunstâncias ao redor e o clima vivido pelo capitão Hossam Hassan nos últimos dias, além do grau de seu impacto sobre o ambiente da seleção, decidimos agradecer a ele e nomear Ali Maher como diretor técnico da seleção do Egito".

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  • Os bastidores da comunicação da demissão: a resposta de Hossam e a cláusula de rescisão

    Abu Zahra revelou uma surpresa sobre a maneira como o ex-treinador foi informado da decisão de sua demissão, já que a notícia chegou até ele por meio do diretor administrativo da seleção, sem qualquer contato por parte do presidente ou dos membros da diretoria da federação de futebol.

    E esclareceu: "Mostafa Azzam, secretário-geral da federação de futebol, encarregou-se de entrar em contato com o diretor administrativo da seleção e informá-lo da decisão da diretoria, antes que este último transmitisse a notícia a Hossam Hassan e sua comissão técnica".

    Segundo o relato do membro da diretoria, Hossam Hassan não manifestou qualquer objeção ou reação exaltada ao saber do fim de sua missão, pelo contrário, aceitou a situação com tranquilidade, limitando-se à frase: "O destino quis Deus e Ele fez o que quis", e em seguida desejou sucesso à seleção durante o próximo período.

    No âmbito contratual, Abu Zahra ressaltou que a federação não ultrapassará as obrigações estipuladas no contrato do treinador, esclarecendo que o acordo inclui uma cláusula de rescisão e dispositivos específicos que regem a quitação dos valores financeiros decorrentes do encerramento do contrato, e que a diretoria tratará do assunto conforme o que foi acordado.

    Por outro lado, a federação de futebol não pretende que o encerramento da relação de Hossam Hassan com a seleção se limite a um acerto contratual, já que Abu Zahra revelou a intenção de realizar uma reunião da diretoria durante a próxima semana, para discutir as providências adequadas para homenagear o treinador e sua comissão auxiliar, em reconhecimento ao que fizeram durante o período em que assumiram a responsabilidade.

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