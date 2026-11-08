Abu Zahra revelou uma surpresa sobre a maneira como o ex-treinador foi informado da decisão de sua demissão, já que a notícia chegou até ele por meio do diretor administrativo da seleção, sem qualquer contato por parte do presidente ou dos membros da diretoria da federação de futebol.

E esclareceu: "Mostafa Azzam, secretário-geral da federação de futebol, encarregou-se de entrar em contato com o diretor administrativo da seleção e informá-lo da decisão da diretoria, antes que este último transmitisse a notícia a Hossam Hassan e sua comissão técnica".

Segundo o relato do membro da diretoria, Hossam Hassan não manifestou qualquer objeção ou reação exaltada ao saber do fim de sua missão, pelo contrário, aceitou a situação com tranquilidade, limitando-se à frase: "O destino quis Deus e Ele fez o que quis", e em seguida desejou sucesso à seleção durante o próximo período.

No âmbito contratual, Abu Zahra ressaltou que a federação não ultrapassará as obrigações estipuladas no contrato do treinador, esclarecendo que o acordo inclui uma cláusula de rescisão e dispositivos específicos que regem a quitação dos valores financeiros decorrentes do encerramento do contrato, e que a diretoria tratará do assunto conforme o que foi acordado.

Por outro lado, a federação de futebol não pretende que o encerramento da relação de Hossam Hassan com a seleção se limite a um acerto contratual, já que Abu Zahra revelou a intenção de realizar uma reunião da diretoria durante a próxima semana, para discutir as providências adequadas para homenagear o treinador e sua comissão auxiliar, em reconhecimento ao que fizeram durante o período em que assumiram a responsabilidade.

Leia também: Novo perigo ameaça o Al Ahly: gigante europeu persegue Toney