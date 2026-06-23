Surpresa no mercado de transferências do FC Bayern? Max Eberl teria entrado em contato com Felix Nmecha, estrela do BVB

Embora o próprio jogador não descarte uma saída neste verão e possa, eventualmente, “começar a pensar no assunto”, o BVB, na verdade, conta firmemente com ele. E o clube de Dortmund também detém o controle da situação: Nmecha renovou seu contrato antecipadamente, há poucos meses, até 2030.

Embora o contrato inclua uma cláusula de rescisão com um valor de transferência fixado em 80 milhões de euros, ela só poderá ser acionada no verão de 2027. Nos últimos dias, soube-se que, para uma possível transferência na próxima temporada, o limite máximo dos “amarelos e pretos” seria de 120 milhões de euros.

Em 2023, o Dortmund pagou ao VfL Wolfsburg cerca de 30 milhões de euros de indenização por Nmecha. No entanto, devido a diversas lesões, ele não conseguiu se adaptar ao time dos “Black and Yellows” no início e já era considerado um fracasso de transferência. De modo geral, a contratação de Nmecha foi vista com extrema crítica pelos torcedores do BVB, pois o evangélico profundamente devoto cometeu mais do que um deslize nas redes sociais, compartilhou conteúdos homofóbicos e transfóbicos e foi apresentado como garoto-propaganda da organização “Ballers in God”, vista com bastante desconfiança.

O clube chegou a se sentir obrigado a fazer um esclarecimento, por meio do atual presidente, Aki Watzke. “O próprio Felix enfatizou que respeita e ama todas as pessoas, independentemente de sua cor de pele, religião ou orientação sexual”, afirmou Watzke.

Do ponto de vista puramente esportivo, porém, Nmecha não cometeu nenhuma falha na última temporada. Pelo contrário: Nmecha foi uma das grandes revelações positivas da última temporada do BVB, que terminou com o vice-campeonato e a classificação para a Liga dos Campeões. Em 42 partidas oficiais, Nmecha marcou cinco gols e deu três assistências.