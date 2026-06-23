Segundo informações da Sport Bild, Eberl teria entrado em contato com a equipe do jogador para deixar claro que o jogador de 25 anos é um “jogador muito interessante”.
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Surpresa no mercado de transferências do FC Bayern? Max Eberl teria entrado em contato com Felix Nmecha, estrela do BVB
O FC Bayern passa a integrar, assim, uma lista cada vez mais longa de clubes interessados em contratar Nmecha. Ele está causando sensação, especialmente com a camisa da seleção alemã na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Nas duas vitórias da DFB contra Curaçao (7 a 1) e a Costa do Marfim (2 a 1), ele foi um dos jogadores de destaque.
Isso desperta o interesse de muitos. Especulações sobre o interesse do Real Madrid, clube espanhol recordista em títulos, onde o novo técnico José Mourinho seria um admirador de Nmecha, já circulavam há algum tempo. De acordo com a revista “Sport Bild”, porém, os clubes da Premier League Manchester City, Manchester United e Liverpool também já “se informaram” sobre o meio-campista central. Para eles, ele é duplamente interessante, devido à sua formação nas categorias de base do Man City e ao status de “jogador formado no clube” que isso lhe confere.
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Felix Nmecha tem contrato com o BVB até 2030
Embora o próprio jogador não descarte uma saída neste verão e possa, eventualmente, “começar a pensar no assunto”, o BVB, na verdade, conta firmemente com ele. E o clube de Dortmund também detém o controle da situação: Nmecha renovou seu contrato antecipadamente, há poucos meses, até 2030.
Embora o contrato inclua uma cláusula de rescisão com um valor de transferência fixado em 80 milhões de euros, ela só poderá ser acionada no verão de 2027. Nos últimos dias, soube-se que, para uma possível transferência na próxima temporada, o limite máximo dos “amarelos e pretos” seria de 120 milhões de euros.
Em 2023, o Dortmund pagou ao VfL Wolfsburg cerca de 30 milhões de euros de indenização por Nmecha. No entanto, devido a diversas lesões, ele não conseguiu se adaptar ao time dos “Black and Yellows” no início e já era considerado um fracasso de transferência. De modo geral, a contratação de Nmecha foi vista com extrema crítica pelos torcedores do BVB, pois o evangélico profundamente devoto cometeu mais do que um deslize nas redes sociais, compartilhou conteúdos homofóbicos e transfóbicos e foi apresentado como garoto-propaganda da organização “Ballers in God”, vista com bastante desconfiança.
O clube chegou a se sentir obrigado a fazer um esclarecimento, por meio do atual presidente, Aki Watzke. “O próprio Felix enfatizou que respeita e ama todas as pessoas, independentemente de sua cor de pele, religião ou orientação sexual”, afirmou Watzke.
Do ponto de vista puramente esportivo, porém, Nmecha não cometeu nenhuma falha na última temporada. Pelo contrário: Nmecha foi uma das grandes revelações positivas da última temporada do BVB, que terminou com o vice-campeonato e a classificação para a Liga dos Campeões. Em 42 partidas oficiais, Nmecha marcou cinco gols e deu três assistências.
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O FC Bayern não tem uma necessidade urgente na posição de Felix Nmecha
O fato de o Bayern estar, em princípio, de olho em um jogador alemão com potencial de nível mundial não parece nada improvável. No entanto, no cenário atual, surge a questão sobre a conveniência de uma contratação de destaque para o meio-campo defensivo central. Embora Leon Goretzka vá deixar o clube quando seu contrato expirar, em 30 de junho, o FC Bayern já encontrou há muito tempo seu núcleo titular com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic e conta com Tom Bischof como um substituto de grande talento.
Konrad Laimer também poderia ajudar nessa posição em caso de necessidade e, além disso, o jogador que retorna, Noel Aseko (por meio da opção de recompra do Hannover 96), deve ter a chance de conquistar seu lugar no elenco profissional do FCB. Internamente, também se tem grande apreço por Bara Sapoko Ndiaye, que chegou a integrar a seleção do Senegal na Copa do Mundo.
Além disso, o time de Munique está prestes a concretizar as contratações de Nathaniel Brown (23, Eintracht Frankfurt) e Ismael Saibari (25, PSV), cujos valores de transferência, somados, devem ultrapassar 100 milhões de euros.
A revista “Sport Bild” também afirma que é “improvável” que o FCB tente contratar Nmecha já neste verão. No entanto, ele já conseguiu, de fato, chamar a atenção do líder do futebol alemão.
As vendas recordes do BVB
Jogadores Posição Transferido para Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque FC Barcelona 2017 148 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Real Madrid 2023 127 milhões de euros Jadon Sancho Ataque Manchester United 2022 85 milhões de euros Christian Pulisic Ataque Chelsea FC 2018 64 milhões de euros Pierre-Emerick Aubameyang Ataque Arsenal FC 2023 63,75 milhões de euros