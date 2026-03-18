Vincent Kompany
Tim Ursinus e Christian Guinin

Traduzido por

Surpresa no FC Bayern de Munique! Dois grandes talentos fazem sua estreia profissional contra a Atalanta de Bergamo

No FC Bayern de Munique, Deniz Ofli e Filip Pavic, dois jovens jogadores, fizeram sua estreia profissional na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo.

Contra os italianos, Ofli entrou em campo aos 56 minutos no lugar do meio-campista Aleksandar Pavlovic e, poucos instantes depois, contribuiu para o 3 a 0.

  • Na lateral esquerda, o jogador de 18 anos recuperou a bola e passou diretamente para Harry Kane. Passando por Luis Diaz, a bola acabou chegando a Lennart Karl, que, cara a cara com o goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, manteve a calma e mandou para o fundo da rede.

    Para Pavic, demorou cerca de 20 minutos a mais até que ele pudesse disputar seus primeiros minutos como profissional pelo clube mais titulado da Alemanha. Aos 72 minutos de jogo, o talentoso zagueiro central de 16 anos, que entrou pela primeira vez na escalação do técnico Vincent Kompany contra o Bergamo, entrou em campo no lugar de Josip Stanisic.

    Além disso, Vincent Manuba também integrou o elenco da Liga dos Campeões. Há poucas semanas, Maycon Cardozo teve a oportunidade de estrear como profissional na partida da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach. 

    Pavic se transferiu em 2019 do SV Waldperlach para a base do clube alemão recordista de títulos e atuou nesta temporada pela equipe sub-17 do Bayern. Além disso, ele entrou em campo uma vez na UEFA Youth League.

    Leonard Prescott, outro jogador de 16 anos, integrou a convocação do time de Munique e chegou a ser cotado para uma vaga no time titular nos últimos dias. No entanto, como o goleiro Jonas Urbig se recuperou a tempo da concussão sofrida na partida de ida em Bergamo, ele ficou apenas na lista de convocados.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraPartida
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18h30FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
