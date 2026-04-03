O ex-técnico da seleção alemã, Joachim Löw, desmentiu uma notícia da mídia segundo a qual ele estaria negociando para assumir o cargo de técnico da seleção de Gana para a Copa do Mundo de futebol. “Ninguém de Gana entrou em contato oficialmente comigo”, afirmou Löw à Sky Sport.
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Surpresa no comando da seleção na Copa do Mundo? Jogi Löw desmente rumores sobre um retorno espetacular
Um site de futebol de Gana havia noticiado anteriormente que a federação nacional havia iniciado negociações com Löw. As negociações teriam sido positivas e o técnico alemão, campeão mundial, teria demonstrado “interesse genuíno” no cargo. A federação de Gana havia demitido o técnico Otto Addo após a derrota para a Alemanha (1 a 2).
Löw, que levou a seleção alemã ao título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, não trabalha mais como técnico desde que deixou o cargo de técnico da DFB, há cerca de cinco anos. “Não quero me aposentar se surgir uma oferta interessante, na qual eu diga: ‘essa é uma boa perspectiva’”, disse o técnico de 66 anos recentemente à Sky: “É claro que sempre serei associado a seleções nacionais, porque fui técnico da seleção por tanto tempo. No que diz respeito à minha experiência, isso também seria o melhor para mim.”
Gana joga na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho) em um grupo com Inglaterra, Croácia e Panamá.
Joachim Löw: Estatísticas e trajetória como técnico
Clube Jogos Pontos por jogo Alemanha 198 2,09 Austria Viena 31 1,71 FC Tirol 25 1,52 Adanaspor 5 0,40 Karlsruher SC 18 0,56 Fenerbahçe 38 2,05 VfB Stuttgart 83 1,76