Surpresa no comando da seleção na Copa do Mundo? Jogi Löw desmente rumores sobre um retorno espetacular

Um site de futebol de Gana havia noticiado anteriormente que a federação nacional havia iniciado negociações com Löw. As negociações teriam sido positivas e o técnico alemão, campeão mundial, teria demonstrado “interesse genuíno” no cargo. A federação de Gana havia demitido o técnico Otto Addo após a derrota para a Alemanha (1 a 2).

Löw, que levou a seleção alemã ao título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, não trabalha mais como técnico desde que deixou o cargo de técnico da DFB, há cerca de cinco anos. “Não quero me aposentar se surgir uma oferta interessante, na qual eu diga: ‘essa é uma boa perspectiva’”, disse o técnico de 66 anos recentemente à Sky: “É claro que sempre serei associado a seleções nacionais, porque fui técnico da seleção por tanto tempo. No que diz respeito à minha experiência, isso também seria o melhor para mim.”

Gana joga na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho) em um grupo com Inglaterra, Croácia e Panamá.