Segundo informações do jornal de Munique tz, Filip Pavlic fará parte pela primeira vez do elenco do técnico Vincent Kompany, razão pela qual o talentoso zagueiro central de 16 anos poderá, em determinadas circunstâncias, até mesmo fazer sua estreia. O mesmo se aplica a Vincent Manuba e Deniz Ofli.
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Surpresa na escalação do FC Bayern de Munique? Três jovens talentos podem fazer sua estreia contra a Atalanta de Bergamo
Pavlic se juntaria a um grupo de jovens que estrearam nesta temporada sob o comando de Kompany. Há poucas semanas, Maycon Cardozo já teve a oportunidade de dar seus primeiros passos como profissional na partida da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach.
Pavlic foi transferido em 2019 do SV Waldperlach para a base do clube alemão recordista de títulos e atuou nesta temporada pela equipe sub-17 do Bayern. Além disso, ele entrou em campo uma vez na UEFA Youth League.
- (C)Getty Images
A questão do goleiro parece estar resolvida — o FC Bayern precisa compensar muitas baixas
Leonard Prescott é mais um jogador de 16 anos na convocação do Bayern de Munique, que nos últimos dias chegou a ser cotado para uma vaga no time titular. O goleiro Jonas Urbig, no entanto, parece ter se recuperado a tempo da concussão sofrida na partida de ida em Bergamo e está pronto para jogar.
Manuel Neuer (ruptura de fibra muscular) e Sven Ulreich (ruptura de feixes musculares nos adutores) estão ausentes por lesão. Além disso, Kompany não poderá contar com Alphonso Davies (distensão), Hiroki Ito (ruptura de fibra muscular), Joshua Kimmich, Michael Olise (ambos suspensos por cartão amarelo), Wisdom Mike (lesão no tendão) e David Santos Daiber (lesão muscular).
Na zaga, Jonathan Tah e Min-Jae Kim devem começar como titulares, enquanto Dayot Upamecano e Konrad Laimer ficarão no banco devido ao risco de suspensão por cartão amarelo. “No momento, é uma decisão lógica”, disse Kompany na terça-feira durante uma coletiva de imprensa.
Estreia contra a Atalanta Bergamo?
Portanto, caso haja necessidade, Kompany poderia realmente colocar Pavlic em campo no lugar de Kim ou Tah. Um risco que o belga pode muito bem correr. Afinal, após a vitória por 6 a 1 na semana passada, o Bayern já está praticamente classificado para a próxima fase.
Ofli (18, lateral-esquerdo) e Manuba (20, lateral-direito) poderiam, por sua vez, estrear nas posições de laterais. Provavelmente, Josip Stanisic começará na lateral direita e Tom Bischof na esquerda.
- Provável escalação do FC Bayern: Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Diaz - Kane
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)