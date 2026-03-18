Surpresa na escalação do FC Bayern de Munique? Três jovens talentos podem fazer sua estreia contra a Atalanta de Bergamo

Leonard Prescott é mais um jogador de 16 anos na convocação do Bayern de Munique, que nos últimos dias chegou a ser cotado para uma vaga no time titular. O goleiro Jonas Urbig, no entanto, parece ter se recuperado a tempo da concussão sofrida na partida de ida em Bergamo e está pronto para jogar.

Manuel Neuer (ruptura de fibra muscular) e Sven Ulreich (ruptura de feixes musculares nos adutores) estão ausentes por lesão. Além disso, Kompany não poderá contar com Alphonso Davies (distensão), Hiroki Ito (ruptura de fibra muscular), Joshua Kimmich, Michael Olise (ambos suspensos por cartão amarelo), Wisdom Mike (lesão no tendão) e David Santos Daiber (lesão muscular).

Na zaga, Jonathan Tah e Min-Jae Kim devem começar como titulares, enquanto Dayot Upamecano e Konrad Laimer ficarão no banco devido ao risco de suspensão por cartão amarelo. “No momento, é uma decisão lógica”, disse Kompany na terça-feira durante uma coletiva de imprensa.